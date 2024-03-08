Ραγδαίες αλλαγές όσον αφορά τη Γιουνάιτεντ, φαίνεται πως ετοιμάζει ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, που πριν από λίγο καιρό ολοκλήρωσε συμφωνία 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 25% του συλλόγου, στον οποίο θα επενδύσει επίσης 300 εκατομμύρια δολάρια σε υποδομές.



Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος μεγάλωσε ως οπαδός των «κόκκινων διαβόλων» και θέλει να δει την αγαπημένη του ομάδα να ανακτά την παλιά της αίγλη, φέρεται να θέλει ένα νέο και υπερσύγχρονο γήπεδο για τη Μάντστεστερ, γκρεμίζοντας το ιστορικό «Ολντ Τράφορντ»!



Μάλιστα, φαίνεται πως τα υψηλά ιστάμενα στελέχη του συλλόγου συμφωνούν με τον Ράτκλιφ όσον αφορά τα πλάνα του, επομένως είναι πλέον πολύ πιθανό το τέλος εποχής όσον αφορά το «Θέατρο των Ονείρων». Θυμίζουμε πως η Γιουνάιτεντ αγωνίζεται στο «Όλντ Τράφορντ», το οποίο έχει χωρητικότητα 74.310, από το 1910.

Breaking: Man Utd back Sir Jim Ratcliffe's plans to knock down Old Trafford and build a brand new state-of-the-art stadium #mufc March 8, 2024

