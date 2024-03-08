Λογαριασμός
Ολυμπιακός: Πρόσω ολοταχώς για sold out στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Μια ανάσα από το sold out στο κυριακάτικο (10/3, 20:30) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται στον Ολυμπιακό

Καραϊσκάκη

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό , την Κυριακή (10/3, 20:30) στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League .

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Πειραιωτών, τα εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο «αιωνίων» εξαφανίζονται και βαδίζουν πρόσω ολοταχώς για δεύτερο διαδοχικό sold out στο φαληρικό γήπεδο (μετά τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ).



Να σημειωθεί ότι τα εναπομείναντα εισιτήρια υπάρχουν στο διαδίκτυο και το Σάββατο (9/3) στα εκδοτήρια από 10:00 έως 15:00.
