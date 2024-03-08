Ολυμπιακός: Πρόσω ολοταχώς για sold out στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό , την Κυριακή (10/3, 20:30) στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League .



Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Πειραιωτών, τα εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο «αιωνίων» εξαφανίζονται και βαδίζουν πρόσω ολοταχώς για δεύτερο διαδοχικό sold out στο φαληρικό γήπεδο (μετά τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ).

Να σημειωθεί ότι τα εναπομείναντα εισιτήρια υπάρχουν στο διαδίκτυο και το Σάββατο (9/3) στα εκδοτήρια από 10:00 έως 15:00.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.