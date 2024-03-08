Δηλώσεις ενόψει του κυριακάτικου (10/03, 20:30) ντέρμπι των «αιωνίων» έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εκφράζοντας την επιθυμία του να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων», έτσι ώστε να γιορτάσουν μαζί τα 100ά γενέθλια του συλλόγου.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα από την χθεσινή ανάλυση. Σίγουρα έχω δει κάποιες συγκεκριμένες φάσεις πιο αναλυτικά, όμως σε γενικές γραμμές το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Στην άμυνα ενώ είχαμε βάλει αρκετούς παίκτες δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στο μαρκάρισμα. Δεν ήμασταν επιθετικοί όταν έπρεπε να μαρκάρουμε, δεν ήμασταν προσεκτικοί και καθόλου οργανωμένοι».«Φυσικά και έχω ακούσει πολλά για το ελληνικό clasico. Περιμένω ένα καυτό παιχνίδι, ένα πολύ δυνατό ματς. Όλοι μου έχουν μιλήσει για αυτό το παιχνίδι και ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει με την αντιπαλότητα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.Πιστεύω λοιπόν πως αυτό που πρέπει να ζητήσω από τους παίκτες και που ήδη έχω ξεκινήσει να το κάνω είναι περισσότερο από ποτέ να είμαστε ο καλύτερος μας εαυτός. Θεωρώ πως αν είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ επιθετικοί σε όλες τις μονομαχίες τότε το αποτέλεσμα θα είναι καλό για μας».«Είναι πολύ κοντά και στα δικά μου γενέθλια οπότε είναι μια καλή στιγμή για να κάνουμε καλές εμφανίσεις και να πάρουμε καλά αποτελέσματα. Η μέρα των γενεθλίων του συλλόγου συμπίπτει με ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι για τον Ολυμπιακό και ελπίζω να είμαστε χαρούμενοι στα γενέθλια του συλλόγου».«Μακάρι. Το θέλω πολύ. Βέβαια αυτό είναι αρκετά μακρινό ακόμα. Βρίσκομαι εδώ μόλις έναν μήνα και ζούμε πολύ μεγάλες αλλαγές στην ομάδα μας, όμως η αλήθεια είναι πως εύχομαι πραγματικά τα πράγματα να πάνε καλά. Όπως είπα περάσαμε έναν μήνα του μέλιτος με έξι συνεχόμενες νίκες αλλά και με μία ήττα που μας σόκαρε όλους. Από δω και πέρα θέλω να δουλέψουμε καλά και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αφού ο σύλλογος το θέλει και αφού και εγώ το θέλω εύχομαι να γιορτάσουμε μαζί και τα 100 χρόνια του συλλόγου».

