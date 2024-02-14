Στη βράβευση του τέως ομοσπονδιακού τεχνικού Ότο Ρεχάγκελ για το έργο του, αναφέρεται το γερμανικό ποδοσφαιρικό περιοδικό Kicker στην ηλεκτρονική του έκδοση.

Όπως υπενθυμίζει «το 2004 οι Έλληνες ταξίδεψαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας ως απόλυτο αουτσάιντερ. Ο Ρεχάγκελ, ο οποίος προηγουμένως ήταν προπονητής της Εθνικής για τρία χρόνια, πήρε τους μοναχικούς μαχητές και τους έκανε ομάδα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία». Το γερμανικό περιοδικό υπενθυμίζει ότι «στην Ελλάδα ο Ρεχάγκελ είναι λαϊκός ήρωας».



Όσο για την εκδήλωση της βράβευσης, επισημαίνεται ότι «το βραβείο απονεμήθηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», ενώ ο Ρεχάγκελ ευχήθηκε στον Πρωθυπουργό «έξυπνες αποφάσεις, όπως κάναμε στην Πορτογαλία».

«Όταν είσαι υπεύθυνος κάπου, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις που κάνουν τους πάντες χαρούμενους» πρόσθεσε.

Πηγή: DW - Ευθύμης Αγγελούδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.