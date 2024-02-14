Επίσημα αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο να χάσει στα δικαστήρια το παιχνίδι με την Κηφισιά ο Βόλος! Στον Αχιλλέα Μπέο ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από τον Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, αλλά και τον σύλλογο της Μαγνησίας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ

Ο Υπεύθυνος Άσκησης Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος: α) του Αχιλλέα Μπέου και β) της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ.Η Πειθαρχική Δίωξη ασκείται διότι την 11-2-2024 στην Καισαριανή Αττικής, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Κηφισιά – ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ για την 22η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Super League 1, ο Αχιλλέας Μπέος ως αξιωματούχος της ομάδας ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ διέπραξε σε βάρος άλλου περιφρονητική και ρατσιστική εξ αιτίας του χρώματός του πράξη, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του ανωτέρω αγώνα αποκάλεσε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Κηφισιάς Ανδρέα Τεττέι «μαϊμού».

Η ως άνω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικά από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 18§§1, 2α΄, 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.

