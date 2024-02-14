Παναθηναϊκός: Οι πρώτοι σκόρερ του Τριφυλλιού, τα λεπτά συμμετοχής τους και τα γκολ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παλεύει για το πρωτάθλημα ενώ παράλληλα δίνει την πρώτη μάχη στον ημιτελικό για το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ.
Την ώρα όπου ο Ιωαννίδης έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, Γερεμέγεφ και Σπόραρ διεκδικούν μία θέση στην βασική ενδεκάδα.
Πηγή: skai.gr
