Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Οι πρώτοι σκόρερ του Τριφυλλιού, τα λεπτά συμμετοχής τους και τα γκολ

Αθόρυβος αλλά... εκτελεστής ο Γερεμέγεφ, δείτε ποιοι είναι οι πρώτοι σκόρερ των "πρασίνων" και τα λεπτά συμμετοχής τους

παο

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παλεύει για το πρωτάθλημα ενώ παράλληλα δίνει την πρώτη μάχη στον ημιτελικό για το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ.

Την ώρα όπου ο Ιωαννίδης έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, Γερεμέγεφ και Σπόραρ διεκδικούν μία θέση στην βασική ενδεκάδα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark