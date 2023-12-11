Παρελθόν αποτελεί με κάθε επισημότητα από την Αλ Τζαζίρα ο Φρανκ Ντε Μπουρ.

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρατών ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 53χρονο Ολλανδό κόουτς, ο οποίος ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι και η πορεία του δεν ήταν η αναμενόμενη.

Ο Ντε Μπουρ έκατσε στον πάγκο της Αλ Τζαζίρα σε μόλις 14 αναμετρήσεις (έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες, πέντε ήττες), ενώ στο παρελθόν έχει προπονήσει, μεταξύ άλλων, την εθνική Ολλανδίας, την Ίντερ και τον Άγιαξ.

