Προφορική συμφωνία με τον Ζαΐρ-Εμερί για πενταετές συμβόλαιο η Παρί Σεν Ζερμέν

Μπορεί η Παρί Σεν Ζερμέν να φημίζεται για τις ακριβές μεταγραφές που κάνει και τα μεγάλα ποσά που παραχωρεί, αλλά στο ρόστερ της διαθέτει έναν από τους πιο ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι του.

Ο Ζαΐρ-Εμερί, περί ου ο λόγος, αποδεικνύεται ως η μεγαλύτερη έκπληξη του γαλλικού ποδοσφαίρου, ενώ τον Νοέμβριο κλήθηκε στην εθνική του ομάδα και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο ντεμπούτο του.

Έτσι, στη λίστα πολλών κορυφαίων ομάδων βρίσκεται το όνομα του 17χρονου. Η Παρί είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και ετοιμάζεται να τον «δέσει» στο ρόστερ της!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Foot Mercato, οι πρωταθλητές Γαλλίας έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με την πλευρά του παίκτη για πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα το υπογράψει μόλις ενηλικιωθεί.

Ο Ζαΐρ-Εμερί τη φετινή σεζόν μετράει πέντε ασίστ και δυο γκολ σε 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αποτελεί το αγαπημένο παιδί του Λουίς Ενρίκε.

