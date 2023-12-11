Μετά τα μέτρα της κυβέρνησης για τη βία, σήμερα έκανε γνωστά και η ΕΠΟ τα μέτρα προστασίας των διαιτητών, τα οποία έλαβε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου μετά τη σημερινή συνεδρίασή.

Ανάμεσα σε όσα αναφέρει η ΕΠΟ γίνεται γνωστό ότι επανέρχεται ο σχολιασμός των επίμαχων φάσεων από τα παιχνίδια της αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας με ένα σχετικό βίντεο το οποίο θα δημοσιεύεται, ενώ επισημαίνεται ότι θα αιτηθεί να είναι παρών αστυνομικός της υποδιεύθυνσης Αθλητικής βίας στον χώρο των αποδυτηρίων. Τέλος θα ζητηθεί να υπάρξει συνάντηση των διαιτητών με τους αρμόδιους υπουργούς.

Αναλυτικά αναφέρει η ΕΠΟ:

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ασχολήθηκε με τα μέτρα προστασίας των διαιτητών και έλαβε τις εξής αποφάσεις.

• Αυξάνονται τα ελάχιστα προβλεπόμενα πρόστιμα για δυσφημιστικές κρίσεις και δηλώσεις /κατά αξιωματούχων διαιτησίας. Η αλλαγή θα ισχύσει άμεσα εφόσον λάβει την κατ’ εξαίρεση έγκριση των ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ.

• Επαναφορά του σχολιασμού των επίμαχων φάσεων από την ΚΕΔ με τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

• Η ΕΠΟ θα συνδράμει στη νομική κάλυψη των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών κατά περίπτωση και μετά από συνεργασία και συνεννόηση με τους διαιτητές.

• Θα ζητηθεί να βρίσκεται πάντοτε αστυνομικός της υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας στο χώρο των αποδυτηρίων στα παιχνίδια της SL1.

• Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο εναρμόνιση με τα ισχύοντα της ΟΥΕΦΑ για την προστασία των διαιτητών σε περίπτωση δυσφημιστικών κρίσεων και δηλώσεων.

• Η ΕΠΟ θα ζητήσει συνάντηση των διαιτητών με τον υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

