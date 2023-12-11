Τοπ-10 ομάδων με τις περισσότερες αναζητήσεις παγκοσμίως στη Google το 2023

Η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι και η Αλ-Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν από τις αθλητικές ομάδες με τις περισσότερες αναζητήσεις παγκοσμίως το έτος 2023, σύμφωνα με την κορυφαία μηχανή αναζήτησης, Google.

Κάθε χρόνο, η Google δημοσιεύει τα κορυφαία δεδομένα αναζήτησης για το έτος για διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών ομάδων.

Μέσι και Ρονάλντο εντάχθηκαν στις αντίστοιχες ομάδες τους το 2023. Ενώ ο Ρονάλντο υπέγραψε στην Αλ-Νασρ στην αρχή της χρονιάς, ο Μέσι μετακόμισε από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Ίντερ Μαϊάμι στο τέλος της σεζόν.

Ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν την πρώτη και τρίτη θέση αντίστοιχα βρίσκονται οι Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν, η Μάντσεστερ Σίτι και μία ακόμα ομάδα από το ΝΒΑ, οι Μαϊάμι Χιτ.

Αυτές είναι δέκα αθλητικές ομάδες με τις περισσότερες αναζητήσεις παγκοσμίως στη Google το 2023:

1. Ίντερ Μαϊάμι

2. Λος Άντζελες Λέικερς

3. Αλ Νασρ

4. Μάντσεστερ Σίτι

5. Μαϊάμι Χιτ

6. Τέξας Ρέιντζερς

7. Αλ Χιλάλ

8. Μπορούσια Ντόρτμουντ

9. Εθνική ομάδα κρίκετ της Ινδίας

10.Μπόστον Μπρούινς

Η Google δημοσίευσε επίσης κορυφαία δεδομένα αναζήτησης «όλων των εποχών» σε διάφορες συγκεκριμένες κατηγορίες.

Από το 2004, όταν τα δεδομένα τάσεων της εταιρείας έγιναν διαθέσιμα παγκοσμίως -για πρώτη φορά- ο Πορτογάλος σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αθλητής με τις περισσότερες αναζητήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

