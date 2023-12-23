Πολύ σοβαρός φαίνεται πως είναι ο τραυματισμός που αποκόμισε ο Κώστας Τσιμίκας στο ντέρμπι (1-1) της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Έλληνας μπακ έχει υποστεί σπάσιμο της κλείδας!



Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του:

Tsimikas off injured due to a clash with



*checks notes*



Jurgen Klopp? 😂pic.twitter.com/zcqw7P14qK December 23, 2023



Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος άσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ύστερα από μαρκάρισμα του Σάκα έπεσε πάνω στον Γιούργκεν Κλοπ... κατεδαφίζοντας τον προπονητή του. Μάλιστα, διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη τόσο για τον διεθνή αμυντικό όσο φυσικά και για την ομάδα του αλλά και για την Εθνική Ελλάδος. Και αυτό ενώ για τους «κόκκινους» εκτός δράσης παραμένει ο Άντριου Ρόμπερτσον, ο οποίος υπολογίζεται να επιστρέψει περίπου σε έναν μήνα.

Liverpool fear Kostas Tsimikas has suffered a suspected broken collarbone — paul joyce (@_pauljoyce) December 23, 2023

