Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φόβοι στη Λίβερπουλ για σπάσιμο κλείδας του Τσιμίκα - Βίντεο του τραυματισμού

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Λίβερπουλ για τον τραυματισμό του Κώστα Τσιμίκα στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σπάσιμο κλείδας!

Τσιμίκας

Πολύ σοβαρός φαίνεται πως είναι ο τραυματισμός που αποκόμισε ο Κώστας Τσιμίκας στο ντέρμπι (1-1) της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Έλληνας μπακ έχει υποστεί σπάσιμο της κλείδας!

Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του:


Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος άσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ύστερα από μαρκάρισμα του Σάκα έπεσε πάνω στον Γιούργκεν Κλοπ... κατεδαφίζοντας τον προπονητή του. Μάλιστα, διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη τόσο για τον διεθνή αμυντικό όσο φυσικά και για την ομάδα του αλλά και για την Εθνική Ελλάδος. Και αυτό ενώ για τους «κόκκινους» εκτός δράσης παραμένει ο Άντριου Ρόμπερτσον, ο οποίος υπολογίζεται να επιστρέψει περίπου σε έναν μήνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβερπουλ Premier League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark