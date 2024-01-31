Φεύγει ο Μπιέλ από τον Ολυμπιακό - «Κλωτσάει» ο Πέρεθ, «παίζει» δυνατά του Καμπράλ

Τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το «πάρε-δώσε» στον Ολυμπιακό μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας ανέφερε πως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη λύση του δανεισμού του Πορόζο, ο οποίος δεν πήγε στην προπόνηση και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία (Κασίμπασα) ή στην Μπράγκα.

Ο Μπιέλ, από τη μεριά του, θα πάει στη Γερμανία, σε ομάδα της Bundesliga, αφού ο Ολυμπιακός συζητάει για τον δανεισμό του στην Άουγκσμπουργκ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις προσεχείς ώρες.

Ως συνέχεια αυτού, οι Πειραιώτες κινούνται για εξτρέμ, με Νο1 στόχο να είναι ο Κάρλες Πέρεθ της Θέλτα, που είχε συνεργαστεί με τον Κάρλος Καρβαλιάλ την περσινή σεζόν. Ωστόσο, ο Ισπανός ακραίος απάντησε πως έχει ως προτεραιότητα να μείνει στη LaLiga και οι Πειραιώτες επεξεργάζονται εκ νέου την περίπτωση του 25χρονου διεθνούς με το Πράσινο Ακρωτήρι, Καμπράλ, της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αυτή την ώρα «παίζει» περισσότερο του Καμπράλ έναντι του Πέρεθ για την ενίσχυση στη θέση του εξτρέμ.

Από εκεί και πέρα, δεν φαίνεται να υπάρχει δεδομένο για άλλη μεταγραφή. Εχει πέσει, ως γνωστόν, στο τραπέζι το όνομα του Ρούμπεν Βέζο, αλλά υπάρχουν 5 στόπερ και υπάρχει ένα σκεπτικό για αμυντικό χαφ.

Εν τω μεταξύ, η Εσπανιόλ διέκοψε τον δανεισμό του Ραμόν, ο οποίος πιάνει θέση ξένου, και οι «ερυθρόλευκοι» τον στέλνουν στη Βραζιλία και την Κουϊάμπα.

Τέλος, από την Τουρκία προκύπτει νέο σενάριο για τον Μαντί Καμαρά περί συμφωνίας με την Τράμπζονσπορ για 3+1 χρόνια, με ισχύ.





