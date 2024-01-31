Στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Λιούμπιτσιτς

Έφτασε Ελλάδα και ολοκληρώνει τη μεγάλη μεταγραφή του στην ΑΕΚ ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς!

Οι «κιτρινόμαυροι» λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (31/1) υποδέχτηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» τον 24χρονο χαφ, ο οποίος έφτασε ορεξάτος.

Άλλωστε, η επιθυμία και του ίδιου προκειμένου να τελειώσει θετικά το deal ήταν σφόδρα, κάτι που έπαιξε τον δικό του σημαντικό ρόλο. Πέρα φυσικά από την προσπάθεια της «Ένωσης» που πραγματοποίησε μία ακόμα οικονομική υπέρβαση μετά από εκείνες με Πινέδα και Πόνσε πριν από λίγους μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό deal της ΑΕΚ με τους Κροάτες αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ. Σε αυτό υπολογίζονται κάποια μπόνους που εύκολα μπορούν να επιτευχθούν αλλά και οι αμοιβές ανθρώπων που πληρώθηκαν για να μεσολαβήσουν και να τρέξουν οι επαφές με τη Ντινάμο. Όσο για το συμβόλαιο του ίδιου του Λιούμπιτσιτς, θα έχει κατά πάσα πιθανότητα πενταετή διάρκεια και θα προβλέπει για τον παίκτη περισσότερα από 600.000 ευρώ τον χρόνο.

Για να επιτευχθεί η συμφωνία με τη Ντινάμο και να σφραγιστεί η απόκτηση του πολυσύνθετου άσου χρειάστηκε ένας συνδυασμός παραγόντων: Η προσωπική παρέμβαση του Δημήτρη Μελισσανίδη για να ικανοποιήσει τη μεγάλη επιθυμία του Ματίας Αλμέιδα, η απευθείας επικοινωνία που είχε ο Αργεντινός προπονητής με τον Λιούμπιτσιτς και η πίεση που άσκησε ο ίδιος ο παίκτης για να γίνει η μεταγραφή, ενώ τον δικό του ρόλο έπαιξε και ο Ντομαγκόι Βίντα.

Πλέον, απομένει το τυπικό σκέλος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ήτοι να περάσει ο παίκτης από τις απαραίτητες εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί. Ο αριθμός της φανέλας που θα φορά θα είναι το «23».

