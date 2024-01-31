Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Αυτούς τους παίκτες πρέπει να περιορίσει το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Περιστέρι για την ρεβάνς του ημιτελικού του κυπέλλου. Οι ”πράσινοι” έρχονται από μια βαριά ήττα στην Λεωφόρο από τον Ατρόμητο με σκορ 1-2. Και πλέον θέλουν να ανατρέψουν το σκορ ώστε να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά.
Ο Ατρόμητος πέρα από την νίκη στην Λεωφόρο είχε καταφέρει να επικρατήσει και στο Περιστέρι με σκορ 3-2. Έτσι το κίνητρο για την νίκη στην ομάδα του Τερίμ είναι διπλό. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός στην ανερχόμενη αναμέτρηση με τον Ατρόμητο θα πρέπει να περιορίσει 3 παίκτες ώστε να καταφέρει να πάρει την πρόκριση.
