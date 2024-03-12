Εκτός των προημιτελικών του Indian Wells έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 25χρονος Έλληνας σταρ έχασε 0-2 σετ (2-6, 4-6) από τον Τσέχο Γίρι Λεγέτσκα, Νο 32 της ATP, σε 77’ για τους «16» του αμερικάνικου τουρνουά κι έμεινε εκτός οκτάδας, απογοητεύοντας τους θαυμαστές του και δείχνοντας πως δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση αυτή την εποχή.



Πλέον, ο 22χρονoς Τσέχος περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Σέλτον-Σίνερ.

Η αποψινή ήταν η χειρότερη φετινή εμφάνιση του 25χρονου Έλληνα άσου, αφού είχε 44% στο σερβίς, έκανε πολλά λάθη κι έδωσε την ευκαιρία στον Λεγέτσκα με τα χτυπήματά του να του κάνει πολλές επιθέσεις.Ο Τσιτσιπάς, συν όλα τα άλλα, δεν εκμεταλλεύτηκε τα break point του, έχοντας 0/4 και δεν είχε την ψυχραιμία να αντιδράσει και να ανταποδώσει τα χτυπήματα του Τσέχου.

