Έβγαλε τα μάτια του στη Βιτόρια ο Παναθηναϊκός AKTOR

Αυτόχειρας Παναθηναϊκός AKTOR στη Βιτόρια!



Οι «πράσινοι» έκαναν εξαιρετική εμφάνιση για περίπου 25 λεπτά, όμως έδωσαν δικαιώματα στην Μπασκόνια και τελικά ηττήθηκαν με σκορ 75-73, χάρη σε νικητήριο καλάθι στα 0,9 δευτερόλεπτα του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, ο οποίος είχε «πληγώσει» με τον ίδιο τρόπο και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ!





Μέχρι τα μισά της τρίτης περιόδου η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε υπό απόλυτο έλεγχο το ματς, φτάνοντας μέχρι και στο +17 (31-48). Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε το καθαρό του μυαλό και στις δύο πλευρές του παρκέ, δίνοντας το δικαίωμα στην Μπασκόνια να επανέλθει στη διεκδίκηση του ματς. Ακόμη και στο φινάλε, ωστόσο, το παιχνίδι ήταν στα χέρια του «τριφυλλιού», που προδόθηκε όμως από κάποιες κακές επιθετικές επιλογές στα κρίσιμα λεπτά, χάνοντας μια σπουδαία ευκαιρία και μένοντας στο 10-8 στην Ευρωλίγκα.



Μεγάλο παιχνίδι για τους «πράσινους» έκανε ο Κέντρικ Ναν που είχε 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αν και έχασε πολλά κρίσιμα σουτ τα οποία θα μπορούσαν να τελειώσουν το ματς. 11 πόντους είχε ο Μάριους Γκριγκόνις, ενώ ισάριθμους πέτυχε ο Κώστας Σλούκας, μαζί με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Κακή εμφάνιση από τον Ντίνο Μήτογλου με 7 πόντους και 2/9 σουτ, δεν βοήθησε καθόλου καθώς φορτώθηκε με φάουλ από νωρίς ο Ματίας Λεσόρ, που πέτυχε μόλις 1 πόντο.



Από πλευράς των νικητών, που έπιασαν τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο 10-8, ηγέτης της αντεπίθεσης ήταν ο Τσίμα Μονέκε που μέτρησε 20 πόντους και 13 ριμπάουντ, όντας στην ουσία αυτός που γύρισε μόνος του το παιχνίδι. 11 πόντους έβαλε ο Ματ Κοστέλο, ενώ 10 μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ είχε ο σκόρερ του «χρυσού» σουτ, Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ.



Το ματς



Oι δύο ομάδες μπήκαν νευρικά και άστοχα στο ματς, με τον Μπαλτσερόφσκι να ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR με μία βολή για το 0-1 και να βγάζει συνεχόμενες καλές άμυνες. Ο Ναν έβαλε το πρώτο καλάθι εντός πεδιάς για το 0-3 των φιλοξενούμενων, ενώ ο Σεντεκέρσκις του απάντησε αμέσως (2-3) και ο Κοστέλο έβαλε μπροστά την Μπασκόνια με 5-3. Οι «πράσινοι» έπαιζαν καλή άμυνα και κρατούσαν ορθώς χαμηλό τον ρυθμό, με τον Γκριγκόνις να ισοφαρίζει σε 5-5 με βολές και τον Κοστέλο να απαντάει για το 7-5. Ο μετρημένος στο ξεκίνημα Ναν ισοφάρισε σε 7-7 με σουτ μέσης απόστασης, ενώ ο Γκριγκόνις πήρε το… δώρο της άμυνας κι έγραψε το 7-9. Η Μπασκόνια πέρασε ξανά μπροστά και βρέθηκε στο +4 με Χάουαρντ και Κιόζα (13-9). Ο Ναν έβαλε ένα τρίποντο και μείωσε σε 13-12, το οποίο ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου λόγω της αστοχίας των δύο ομάδων.







Με το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Γκριγκόνις πέτυχε γκολ φάουλ για το 13-15, με τον Χάουαρντ να απαντά με τρίποντο για το 16-15. Ο Γκριγκόνις και ο Μήτογλου έβαλαν από μια βολή για το 16-17, ενώ ο Ντιόπ απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 18-17 και ο ΜάκΙνταϊρ τέλειωσε έναν από τους λίγους αιφνιδιασμούς της Μπασκόνια για το 20-17. Ο Αμερικανός έβαλε νέο καλάθι (22-17), όμως ο Αντετοκούνμπο απάντησε με φόλοου κάρφωμα και ο Μήτογλου έβαλε βολές για το 22-21. Ο Γκραντ έδωσε λύση από μακριά στον άστοχο Παναθηναϊκό AKTOR γράφοντας το 22-24, ενώ ο θετικότατος Αντετοκούνμπο πέτυχε γκολ φάουλ για το 22-26. Ο Ναν συνέχισε το πολύ καλό διάστημα των «πρασίνων», γράφοντας το 22-28 με σουτ μέσης απόστασης, ενώ ο Γκραντ έβαλε κι άλλο τρίποντο, με τον Ναν να ακολουθεί με λέι απ για το 24-33. O Γκριγκόνις είπε «ευχαριστώ» σε λάθος της Μπασκόνια και έφερε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους (25-35). Το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για τους «πράσινους» ολοκληρώθηκε στο 26-37.







Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Μήτογλου και ο Σεντεκέρσκις αντάλλαξαν λέι απ, ενώ ο Αντετοκούνμπο έβαλε κάρφωμα και φάουλ για το 28-42. Ο ΜάκΙνταϊρ πήρε τρεις βολές αλλά έβαλε μόνο τη μία, διαμορφώνοντας το 31-44, ενώ ο Γκριγκόνις και ο Ναν σκόραραν από ένα λέι απ για το 31-48. Η Μπασκόνια έδειξε αντίδραση και πλησίασε σε 37-48 με τρίποντο του Μαρίνκοβιτς, ενώ ο Ντίεθ πέτυχε ακόμη ένα στη λήξη της επίθεσης για το 41-48. Ο Σεντεκέρσκις έβαλε καλάθι κα φάουλ αλλά έχασε τη βολή για το 43-48, με τους Σλούκα και Μαρίνκοβιτς να ανταλλάσσουν τρίποντα για το 46-51. Ο Βιλντόσα και ο Λεσόρ έχασαν σημαντικές βολές, ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε να έχει πρόβλημα στα ριμπάουντ και η τρίτη περίοδος έληξε 50-53.







Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Ναν έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 52-56, ενώ συνέχισε με ένα σουτάκι από κοντά για το 52-58. Ο Σλούκας έβαλε δεύτερο πολύ σημαντικό τρίποντο, στέλνοντας ξανά τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο +9 (52-61), όμως ο Χάουαρντ απάντησε για το 55-61. Ο ασταμάτητος Ναν εκτέλεσε και πάλι μετά από ντρίμπλα γράφοντας το 55-63, όμως έχασε ένα τρίποντο και ο Μονέκε με 8 σερί πόντους ισοφάρισε σε 63-63. Ο Γκραντ έβαλε μεγάλο σουτ από μακριά για το 63-66 δίνοντας ανάσα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, όμως ο Μονέκε απάντησε με τρεις βολές για νέα ισοπαλία στο 66-66. Ο Ναν έβαλε νέο μεγάλο τρίποντο, και ο Σλούκας έκανε το ίδιο για το 67-72, με τον Κοστέλο να βάζει λέι απ για το 69-72. Ο Σλούκας έκλεψε κι έβαλε μια βολή, όμως ο Μονέκε ισοφάρισε σε 73-73 και μετά τα άστοχα τρίποντα του Ναν ο ΜάκΙνταϊρ έβαλε το νικητήριο σουτ στα 0,9.



Τα δεκάλεπτα: 13-12, 26-37, 50-53, 75-73

