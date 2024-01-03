Στο... μυαλό των κόουτς:



Σύστημα 4-4-1-1 για την ΑΕΚ από τον Ματίας Αλμέιδα. Ο Στάνκοβιτς ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στο κέντρο αυτής οι Βίντα και Κάλενς. Δίδυμο στα κεντρικά χαφ οι Σιμάνσκι και Πινέδα, με τον Ελίασον να κινείται στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Γκατσίνοβιτς στο αριστερό. Στο πλάι του προωθημένου Γκαρσία ήταν ο Τσούμπερ.



Από την άλλη, ο Άνχελ Λόπεθ επέλεξε κλασικό 4-4-2 για τον Βόλο, όπως και στο προηγούμενο ματς του με τον Παναθηναϊκό. Στην εστία ήταν ο Κόστιτς, με τους Τάχατο, Ασλανίδη, Σιέλη και Μύγα να συνθέτουν την αμυντική τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά. Την αντίστοιχη στα χαφ αποτελούσαν οι Άλχο, Τρουιγέ, Κόμπα και Ντέλετιτς, με τους Μωραΐτη και Γκαρσία να είναι το επιθετικό δίδυμο.





(Το μήνυμα κατά της οπαδικής βίας μέσω της γιγαντιαίας κιτρινόμαυρης φανέλας στο πέταλο των οργανωμένων της ΑΕΚ)



Το ματς:



Το πρώτο εικοσάλεπτο κύλησε χωρίς τη κλασική ευκαιρία. Ο Βόλος -που προσπαθούσε να είναι συμπαγής, ψάχνοντας όμως και τις στιγμές του- έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, η οποία προσπαθούσε να δημιουργήσει διαδρόμους.



Οι «κιτρινόμαυροι» έπαιρναν πολλά επιθετικά από τον Πήλιο -σε πτώση του οποίου στο 20' φώναξαν για πέναλτι- με τους Πινέδα, Ελίασον και Γκατσίνοβιτς να συμμετέχουν ενεργά επιθετικά.



Η πρώτη φάση ουσιαστικά ήρθε στο 29' και ήταν για την ΑΕΚ, με τον Γκατσίνοβιτς όμως να εκτελεί σε διπλό χρόνο με ανορθόδοξο τρόπο, καθώς δεν βρήκε καλά την μπάλα.



Η ομάδα του Ματιας Αλμέιδα είχε αρχίσει να πατάει... γκάζι. Και αφού ο Πήλιος δεν βρήκε δίχτυα στο 31' με το πολύ ωραίο μονοκόμματο σουτ που έπιασε μετά την εκτέλεση κόρνερ του Γκατσίνοβιτς, ήρθε το γκολ στο 32': Υπέροχη κάθετη του Γκατσίνοβιτς, βρήκε τον Γκαρσία που σε δεύτερο χρόνο, μετά από κόντρα και αφού απελευθερώθηκε ωραία, σκόραρε με δεξί σουτ.



Μάλιστα, η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει γρήγορα και το δεύτερο γκολ, όμως στο 40', ο Γκαρσία που πήρε την κεφαλιά μετά τη γλυκιά σέντρα του Γκατσίνοβιτς, είδε την μπάλα να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι.



Στην τελική ευθεία του πρώτου μέρους, οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστιες back-to-back ευκαιρίες, με τον Στάνκοβιτς να δείχνει τα αντανακλαστικά του τόσο στο γυριστό του Ντέλετιτς από το ύψος της μικρής περιοχής (43') όσο και στην καρφωτή κεφαλιά του Ασλανίδη μετά την εκτέλεση του κόρνερ (44').



Και αφού και το επικίνδυνο διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής από τον Πινέδα στο 45' έφυγε δίπλα από τη ρίζα του δοκαριού, το 1-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε.



Με τις πλέον ιδανικές συνθήκες ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για την ΑΕΚ, αφού πολύ νωρίς βρήκε και το δεύτερο γκολ. Συγκεκριμένα, στο 51' με δυνατή εκτέλεση πέναλτι του Λιβάι στο κέντρο της εστίας. Παράβαση που δόθηκε μέσω VAR, με τον Ευάγγελο Μανούχο να ειδοποιεί τον Κωνσταντίνο Περράκη για χέρι που έκανε ο Τάχατος στην περιοχή του Βόλου, ύστερα από εκτέλεση φάουλ των «κιτρινόμαυρων».



Η ΑΕΚ για ακόμα μία φορά έψαξε το γκολ στα... καπάκια, όμως το πλασέ του Τσούμπερ σε φάση διαρκείας στο 56' πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 58' ο Στάνκοβιτς έδειξε σε ακόμα μία περίπτωση τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του, αφού οριζοντιώθηκε και γράπωσε την μπάλα μετά από γυριστή κεφαλιά του Ασλανίδη. Ενώ, στο 62' ο Γκατσίνοβιτς, μετά από ωραία μπαλιά του Γκαρσία, νικήθηκε σε τετ-α-τετ με τον Κόστιτς. Ο τελευταίες πραγματοποίησε ακόμα δύο σπουδαίες επεμβάσεις στο 60', αμφότερες στον Γκαρσία, ωστόσο η φάση ήταν ως μη γενόμενη καθώς υπήρχε οφσάιντ. Σε κάθε περίπτωση έδειξε τις δυνατότητές του.



Το τρίτο γκολ για την ΑΕΚ ήρθε στο 73', ύστερα από μια πολύ ωραία ομαδική ενέργεια: Ωραίο κόψιμο Βίντα, υπέροχη κάθετη του Σιμάνσκι, έβγαλε τον Άμραμπατ σε θέση τετ-α-τετ, με τον πολύπειρο άσο να προστατεύει ωραία την μπάλα υπό την πίεση του αντιπάλου, για να πλασάρει εύστοχα.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς – Ρότα (75' Πισάρο), Βίντα, Κάλενς, Πήλιος – Ελίασον (63' Άμραμπατ), Σιμάνσκι (75' Γιόνσον), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς – Γκαρσία (75' Πόνσε), Τσούμπερ (63' Μάνταλος).



Βόλος (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς – Τάχατος, Ασλανίδης, Σιέλης, Μύγας (72' Λούνα) – Άλχο (40' Κίτσος), Τρουιγέ, Κόμπα (70' Μπερτόγλιο), Ντέλετιτς – Μωραΐτης (83' Καραγιάννης), Γκαρσία (71' Μεταξάς).



Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης

Α' Βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

Β' Βοηθός: Γεώργιος Χριστακόγλου

4ος διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας

VAR: Ευάγγελος Μανούχος

Αναλυτικά στο sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.