Φανταστικός ΠΑΟΚ, συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία με μπάλαρα!



Στο μυαλό των προπονητών:



Αλλαγές, σε σύγκριση με την τελευταία αναμέτρηση με την Κηφισιά, είχε η πρώτη ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το 2024. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κράτησε το σχηματικό με 4-2-3-1, με τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Σάστρε, Εκόνγκ, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.



Στο κέντρο φανέλα βασικού πήρε το δίδυμο των Σβαμπ και Τσιγγάρα και όχι αυτό των Οζντόεφ και Μεϊτέ που αγωνίστηκε στην Καισαριανή, ενώ η μεσοεπιθετική γραμμή παρέμεινε η ίδια με τον Ντεσπόντοφ στο δεξί φτερό, τον Μουργκ ως επιτελικό μέσο και τον Κωνσταντέλια στα αριστερά, με τον νεαρό να συγκλίνει αρκετές φορές προς τον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης προτιμήθηκε ο Αλί Σαμάτα και στον πάγκο κάθισε ο Μπράντον Τόμας που είχε βρει δίχτυα κόντρα στην Κηφισιά.



Στην αντίπερα όχθη και ο Πέπε Μελ επέλεξε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Μπάουμαν κάτω από τα δοκάρια. Οι Λαμπρόπουλος και Βούρος ήταν στα στόπερ, με τον Λάρσον στο δεξί άκρο της άμυνας και στο αριστερό τον Αμπάντα. Στη μεσαία γραμμή ήταν οι Μεγιάδο και Μπάκιτς, με τον Τοράλ να κινείται στα δεξιά και τον Ριέρα στα αριστερά. Μοναδικός προωθημένος ο Φελίπε, έχοντας πίσω του να είναι σε ελεύθερο ρόλο ο Νέιρα.

Το ματς:

Απόλυτα συγκεντρωμένος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο ΟΦΗ, ήταν συμπαγής αμυντικά και δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να κάνει το δυνατό του ξεκίνημα και να πιάσει γρήγορο ρυθμό, όπως συνηθίζει στα παιχνίδια του στην Τούμπα. Στο 5’ ο Τοράλ δοκίμασε το σουτ, όμως, βρήκε σε ετοιμότητα τον Κοτάρσκι, ενώ ένα λεπτό αργότερα (6’) ο Μπάκιτς δοκίμασε από μακριά τα πόδια του, το σουτ είχε δύναμη και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των «ασπρόμαυρων».



Μέχρι τα πρώτα 15 λεπτά οι φιλοξενούμενοι είχαν «κλειδώσει» με εξαιρετικό τρόπο τα επιθετικά ατού των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι προσπάθησαν να φανούν απειλητικοί με ένα φάουλ του Μουργκ στο 19’, ενώ στο 21’ κέρδισαν πέναλτι. Γρήγορη ανάπτυξη από τους γηπεδούχους, ο Ντεσπόντοφ έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Βούρου και ο Τσέτσιλας έδειξε την άσπρη βούλα. Ωστόσο, η εκτέλεση του Σβαμπ ήταν πολύ κακή, με τον Μπάουμαν να του λέει «όχι», χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα του.



Στο 28’ ο Βούρος παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ μετά από δυνατή σέντρα του Μπάμπα, ενώ στο 39’ ο ΠΑΟΚ, που είχε ανεβάσει την απόδοσή του, άνοιξε το σκορ! Ο Σάστρε γύρισε από τα δεξιά, αλλά κανείς δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με την μπάλα, με τον Μπάμπα να κάνει τη σέντρα και ο Ντεσπόντοφ με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.



Ο «δικέφαλος του Βορρά» εκμεταλλεύτηκε το καλό μομέντουμ μετά το γκολ του Βούλγαρου και λίγα δευτερόλεπτα μετά σημείωσε και δεύτερο τέρμα! Ο Ντεσπόντοφ έκανε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, ο Σαμάτα δεν μπόρεσε να εκτελέσει και ο Μπάμπα που είχε προωθηθεί πέτυχε το 2-0, με τον Γκανέζο να έχει γκολ και ασίστ σε διάστημα δυο λεπτών.



Ο ΠΑΟΚ στη συμπλήρωση των 45 λεπτών είχε δυο καλές στιγμές με το σουτ του Ντεσπόντοφ και την κεφαλιά του Σαμάτα, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κέρδισε και δεύτερο πέναλτι! Ο Σαμάτα προσπάθησε να κάνει την κεφαλιά και ο Λαμπρόπουλος στην προσπάθειά του να διώξει βρήκε τον Τανζανό, με το VAR να συμφωνεί με την υπόδειξη πέναλτι του Τσέτσιλα. Ο Σαμάτα ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ούτε αυτός κατάφερε να νικήσει τον Μπάουμαν, που έπιασε δεύτερο πέναλτι στο πρώτο μέρος, που ολοκληρώθηκε το 2-0.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τσιγγάρας (Οζντόεφ 66΄), Σβαμπ (Μεϊτέ 76΄), Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας (Τάισον 66'), Μουργκ (Αντόνιο 86'), Σαμάτα (Μπράντον 76΄)



ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον, Βούρος, Λαμπρόπουλος, Αμπάντα, Μεγιάδο, Τοράλ, Μπάκιτς (Μοσκέρα 62΄), Ριέρα (Τοράρινσον 62΄), Νέιρα (Ντίκο 74΄), Λουίζ Φελίπε.

Διαιτητής: Τσέτσιλας

Βοηθοί: Μεϊντανάς, Μωυσιάδης

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Τζήλος, Σαμοΐλης

