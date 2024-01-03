Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε τον Παναθηναϊκό ο Φατίχ Τερίμ. Ο Μπρινιόλι στο τέρμα, Αράο και Γεντβάι τα στόπερ, με τον Βαγιαννίδη να βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Μλαντένοβιτς στο αριστερό, Ρούμπεν, Βιλένα και Μπερνάρ θα είναι η τριάδα στο κέντρο, με τον Αϊτόρ να κινείται στο δεξί «φτερό» και τον Μαντσίνι στο αριστερό. Στην κορυφή ο Ιωαννίδης.

Με 4-3-3 και ο Γρηγορίου. Ο Κλέιμαν ήταν κάτω από τα δοκάρια, Μπακαδήμας και Μπορταγκαράι τα στόπερ, με τους Σόρια και Τσαούση να βρίσκονται στα άκρα της άμυνας. Ο Καραχάλιος είχε τον ρόλο της «σκούπας» μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς, ενώ Ριέστρα και Τζίνο ήταν οι άλλοι δύο χαφ. Δεξί εξτρέμ ήταν ο Ροσέρο και αριστερό ο Παμλίδης, με τον Μπάλαν να αποτελεί τον μοναδικό προωθημένο.



Το ματς

Αναμενόμενα ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στα πόδια του με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, ενώ θέλησε να βγάλει ένταση στο παιχνίδι του, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα έπαιζε προσεκτικά στην άμυνα, δίχως να δείξει διάθεση για μεγάλο ταμπούρι στο πρώτο διάστημα.



Σε σχεδόν ένα δεκάλεπτο το «τριφύλλι» είχε τρεις καλές στιγμές, μέσω των οποίων θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι, με τον Μαντσίνι να ξεκινάει «ζεστός» στο ματς. Από δική του έμπνευση στο 5’ ο Αϊτόρ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά το συρτό σουτ του δεν ήταν όσο δυνατό έπρεπε για να νικήσει τον Κλέιμαν που μπλόκαρε, αφού έπεσε στην αριστερή του γωνία.



Περίπου το ίδιο εύκολα μπλόκαρε ο Ισραηλινός τρία λεπτά μετά, όταν ο Ιωαννίδης έκανε ατομική προσπάθεια και έπιασε αδύναμο σουτ. Στο 11’ ο Μαντσίνι μπήκε απ’ τα αριστερά, συνέκλινε και με το δεξί ανάγκασε τον Κλέιμαν σε απόκρουση, με την οποία παραχώρησε κόρνερ.

Ξανά πρωταγωνιστής ήταν ο Αργεντινός στο 13’, αλλά δεν αξιοποίησε την ευκαιρία που είχε για να ανοίξει το σκορ. Διότι μετά την εξαιρετική μπούκα του Μπερνάρ απ’ τα δεξιά, είχε τον χώρο και τον χρόνο για να ζυγίσει το πόδι του, αλλά το σουτ του κατέληξε έξω, αφού η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο και κατέληξε λίγο έξω.



Η επόμενη ευκαιρία του Παναθηναϊκού ήταν και η φαρμακερή. Με τον Μπερνάρ να κάνει έξυπνη κάθετη με μικρή λόμπα με αποδέκτη τον Ιωαννίδη, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής και με άψογη εκτέλεση δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Κλέιμαν.



Η κατοχή της μπάλας ήταν συντριπτικά υπέρ του «τριφυλλιού» μετά το 1-0, αφού εκτός από την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε ηρεμία πλέον και αυτοπεποίθηση. Δέκα λεπτά μετά το τέρμα του, ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά σε δεύτερο, με τον Αϊτόρ να τροφοδοτεί τον Βαγιαννίδη, ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ, με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο και να σκάει σχεδόν πάνω στη γραμμή, ενώ στη συνέχεια δεν μπόρεσε να σκοράρει υπό πίεση ο Αράο. Αυτή ήταν η τελευταία καλή στιγμή στο α’ μέρος.

Ιδανικά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για το «τριφύλλι», το οποίο έκανε το 2-0 στο 48’. Μετά το κόρνερ του Αϊτόρ, οι φιλοξενούμενοι έδιωξαν και αποδέκτης της μπάλας έγινε ο Βιλένα που με ωραίο σουτ με το δεξί από το ημικύκλιο της περιοχής βρήκε δίχτυα.



Στο 53’ ο ΠΑΣ έφτασε μία ανάσα από το να μειώσει σε 2-1. Ο Παμλίδης μπούκαρε απ’ τα αριστερά, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι γλίστρησε ο Βαγιαννίδης, γύρισε για τον Ροσέρο, που δεν μπόρεσε να εκτελέσει με την πρώτη, αλλά το έκανε με τη δεύτερη, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι.



Καλή στιγμή είχε το «τριφύλλι» στο 55’, με τον Ιωαννίδη να κάνει κεφαλιά-πάσα παράλληλα με την εστία και τον Γεντβάι να κάνει κεφαλιά που έδιωξε η άμυνα του ΠΑΣ κοντά στη γραμμή. Ο Αϊτόρ είχε την ευκαιρία να σκοράρει στο 59’, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα μετά το γύρισμα του Βαγιαννίδη και αστόχησε από καλή θέση.



