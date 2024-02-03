Τρομερός Ριτσάρλισον, αλλά δεν της έφτασε κόντρα στα ψυχωμένη «ζαχαρωτά»!



Ισόπαλες 2-2 ήρθαν οι Έβερτον και Τότεναμ στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Premier League. Μια πραγματική ματσάρα, με τον Βραζιλιάνο φορ να σκοράρει δις κόντρα στην πρώην ομάδα του, η οποία πήρε τον βαθμό στις καθυστερήσεις. Μάλιστα, αυτή ήταν η 5η σερί ισοπαλία των δύο αντιπάλων στο «Γκούντισον Παρκ» σε επίπεδο πρωταθλήματος.



Ένα αποτέλεσμα που δεν επέτρεψε στην Τότεναμ να πιάσει, έστω και με αγώνα περισσότερο, την 3η Άρσεναλ. Αντίθετα, τα «σπιρούνια» έμειναν στην 4η θέση και με 44 βαθμούς κινδυνεύουν να βρεθούν εκ νέου εκτός τετράδας εάν η Άστον Βίλα περάσει νικηφόρα από το Σέφιλντ. Από την άλλη, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν 19 βαθμούς (17οι), όσους και η Λούτον που βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβιβασμού, αλλά με δύο ματς λιγότερα.



Στα του ματς τώρα, η Τότεναμ μπήκε εξαιρετικά παίρνοντας κεφάλι στο σκορ μόλις στο 4' με το ωραίο πλασέ στην κίνηση από τον Ριτσάρλισον. Οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 30' μέσω στατικής φάσης και προβολής του Χάρισον. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου πήρε εκ νέου το προβάδισμα πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, με ακόμα ένα εξαιρετικό τελείωμα από τον Βραζιλιάνο άσο.



Το σύνολο του Σον Ντάις αύξησε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος, ειδικά όσο η αναμέτρηση έμπαινε στην τελική της ευθεία. Εκεί όπου στις καθυστερήσεις χτύπησε με τον Μπάνθγουεϊτ. Ο 21χρονος χαφ σκόραρε με κεφαλιά στις καθυστερήσεις και αφού η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, το γκολ μέτρησε διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Αυτό ήταν και το δεύτερο τέρμα για τον νεαρό με τη φανέλα της Έβερτον στην Premier League και πρώτο για τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:



Σάββατο (3/2)



Έβερτον-Τότεναμ 2-2

(30' Χάρισον, 90'+4' Μπράνθγουειτ - 4', 41' Ριτσάρλισον)



Μπέρνλι-Φούλαμ (17:00)

Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Νιούκαστλ-Λούτον (17:00)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (19:30)



Κυριακή (4/2)



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Τσέλσι-Γουλβς (16:00)

Άρσεναλ-Λίβερπουλ (18:30)



Δευτέρα (5/2)



Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)



Το πρόγραμμα της επόμενης (24ης) αγωνιστικής:



Σάββατο (10/2)



Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (14:30)

Γουλβς-Μπρέντφορντ (17:00)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι (17:00)

Λούτον-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (17:00)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ (19:30)



Κυριακή (11/2)



Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (16:00)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)



Δευτέρα (12/2)



Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι (22:00)

