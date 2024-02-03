Την απόφασή του να βάλει τέλος στην καριέρα του έκανε γνωστή ο Μαρουάν Φελαϊνί με μια ανάρτησή του στο Instagram. Ο Βέλγος άσος σε αυτή κάνει λόγο για ένα απίστευτο ταξίδι και δηλώνει ευγνώμων που έπαιξε σε ομάδες αρκετά υψηλού επιπέδου.



Ο Φελαϊνί το τελευταίο χρονικό διάστημα έπαιζε στην Κίνα και τη Shandong Taishan η οποία δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο τον περασμένο Νοέμβριο που έληξε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του παίκτη



«Γράφω αυτή την ανάρτηση για να ανακοινώσω ότι μετά από μια καριέρα 18 ετών, αποσύρομαι από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.



Όλα όμως ξεκίνησαν πολύ πριν από αυτά τα 18 χρόνια. Θυμάμαι, σαν χθες, το πρώτο μου παιχνίδι ως παιδί, τις ατελείωτες προπονήσεις με τον μπαμπά μου, την πρώτη μου επιλογή για τη Σταντάρ της Λιέγης και την πρώτη μου επιλογή για την εθνική ομάδα του Βελγίου. Η ώρα περνάει!



Τι απίστευτο ταξίδι ήταν αυτό! Είμαι τόσο ευγνώμων που έπαιξα το άθλημα που αγαπώ στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι περήφανος που έχω εκπροσωπήσει τη Standard στο Βέλγιο, την Everton και τη Manchester United στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Shandong Taishan στην Κίνα. Ήταν τιμή μου που έπαιξα με την εθνική ομάδα του Βελγίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, στο Euro 2016 και στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2014 και του 2018.



Έχω παίξει μπροστά στους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο και θέλω να αδράξω αυτή τη στιγμή για να τους ευχαριστήσω όλους για την αμέριστη υποστήριξή τους σε όλη την καριέρα μου. Η ενθάρρυνση και το πάθος σας ήταν μια συνεχής πηγή έμπνευσης για μένα.



Όλα αυτά θα ήταν αδύνατα χωρίς την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τους συμβούλους και όλους όσοι ήταν μέρος του ταξιδιού μου. Η αγάπη, η καθοδήγηση, η υποστήριξη και η φιλία σας ήταν ανεκτίμητες. Ευχαριστώ!



Καθώς ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μου, ανυπομονώ για νέες προκλήσεις, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσω να υποστηρίζω το όμορφο παιχνίδι με όποιον τρόπο μπορώ.



Τα λέμε σύντομα!».

