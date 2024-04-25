Καυστική ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα, η οποία απαντάει σε αυτή του Παναθηναϊκού AKTOR αλλά και στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά το Game 1 με αντίπαλο την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα playoffs της διοργάνωσης.



Η Ευρωλίγκα στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο αρχικά για «σκόπιμα παραπλανητικές και εσφαλμένες δηλώσεις του Αταμάν», οι οποίες σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή «δίνουν ανακριβή ανάλυση του παιχνιδιού». Παράλληλα, δηλώνει την απογοήτευσή της για τις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού των «πράσινων» αλλά και για την ανακοίνωση του «τριφυλλιού».



Ενημερώνει την ίδια ώρα η Ευρωλίγκα πως έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία μετά τα συμβάντα, ενώ τονίζει πως ο Αταμάν «εμπόδισε τους δημοσιογράφους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους» στη χθεσινή media day.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η Euroleague Basketball επιθυμεί να εκφράσει την απογοήτευσή της για τις δημόσιες δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR Αθηνών κ. Εργκίν Αταμάν και του ίδιου του συλλόγου, καθώς και για άλλα γεγονότα που συνέβησαν μετά τον αγώνα 1 των πλέι οφ της Turkish Airlines που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα την Τρίτη 23 Απριλίου 2024.



Τέτοιες ενέργειες και δηλώσεις έρχονται σε πλήρη αντίφαση με την κοινή δήλωση που έγινε στις 15 Απριλίου 2024, από την Euroleague Basketball, το Συμβούλιο Επικεφαλής Προπονητών της EuroLeague, την Ένωση Παικτών της EuroLeague και την Ένωση Αξιωματούχων Μπάσκετ της Ευρωλίγκας, καθώς δημιουργούν την αχρείαστη και αδικαιολόγητη σύγκρουση. ότι οι τέσσερις οργανώσεις, που εκπροσωπούν τους συλλόγους μέλη της, τους προπονητές, τους παίκτες και τους αξιωματούχους, δεσμεύτηκαν όλοι να αποτρέψουν.



Οι δηλώσεις του κόουτς Αταμάν είναι σκόπιμα παραπλανητικές και εσφαλμένες -δίνουν ανακριβή ανάλυση του παιχνιδιού και ενός προσεκτικά επιλεγμένου αριθμού φάσεων, προσπαθώντας να αμφισβητήσει το έργο και την ακεραιότητα των διαιτητών και να ασκήσουν επιπλέον πίεση σε αυτούς και στη διοργάνωση του πρωταθλήματος- προσπάθειες που προφανώς δεν θα πετύχουν τους στόχους τους.



Δυστυχώς, αυτές οι δηλώσεις δεν παρουσιάστηκαν στους υπεύθυνους της Euroleague Basketball μέσω των υπαρχόντων επίσημων καναλιών, τα οποία είναι πάντα ανοιχτά στον προπονητή Αταμάν, τον σύλλογό του και κάθε άλλο σύλλογο και προπονητή της διοργάνωσης.



Τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή από την Euroleague Basketball. Ήδη έχουν κινηθεί πειθαρχικές διαδικασίες, όπως και για τα γεγονότα που συνέβησαν στην υποχρεωτική media day της Τετάρτης 24 Απριλίου 2024, όταν ο κ. Αταμάν εμπόδισε τους δημοσιογράφους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.



Ο σεβασμός της Euroleague Basketball προς την οργάνωση, την κοινότητα και την κληρονομιά του Παναθηναϊκού είναι αδιαμφισβήτητος και ίσος με τον σεβασμό που δίνεται σε όλους τους άλλους συλλόγους της διοργάνωσης. Τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τον αγώνα 1 των Playoffs της EuroLeague είναι αντίθετα με τις αρχές του σεβασμού μεταξύ των συλλόγων, προς τη διοργάνωση που διαχειρίζονται όλοι και τις αξίες που στοχεύει να προωθήσει η διοργάνωση.



Η Euroleague Basketball ενθαρρύνει τον προπονητή Αταμάν, τον Παναθηναϊκό AKTOR Αθηνών και όλους τους άλλους συλλόγους και άτομα να αποφύγουν παρόμοιες δηλώσεις και συμπεριφορές σε μελλοντικούς αγώνες και να προωθήσουν τις αξίες που αντιπροσωπεύει η διοργάνωση της EuroLeague, δημιουργώντας θετική ατμόσφαιρα γύρω από τους αγώνες και γιορτάζοντας την απίστευτη προσπάθεια και δράση στο δικαστήριο.

Euroleague Basketball statement.



Euroleague Basketball wishes to express its disappointment about the public statements made by Mr. Ergin Ataman, the Panathinaikos AKTOR Athens head coach, and by the club itself, as well as about other events that happened following Game 1 of… pic.twitter.com/d6Tcd1Al44 April 25, 2024

