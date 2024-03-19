Έχασε έδαφος για την τετράδα ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν το αντίδοτο στην εξαιρετική βραδιά της Εφές από την περιφέρεια (14/27 τρίποντα) και γνώρισαν την ήττα 85-72 στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από έξι σερί νίκες.

Οι Πειραιώτες δεν προηγήθηκαν ούτε μία φορά στο ματς και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τους βρήκε στο -11 (48-37). Στην τρίτη περίοδο έκαναν την αντεπίθεσή τους και πλησίασαν στον πόντο (62-61) στο 29', ωστόσο δεν είχαν ανάλογη συνέχεια και το κάκιστο ξεκίνημα στην τέταρτη τους κόστισε ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, στα 4,8'' πριν από τη λήξη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ από τον διαιτητή Μπαένα.

Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 19 πόντους, ενώ 14π. είχε ο Μουσταφά Φαλ.

Από την τουρκική ομάδα, πέντε παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Σέιν Λάρκιν και Γουίλ Κλάιμπερν με 15π. και 14π. αντίστοιχα.

Στο 18-12 πλέον ο Ολυμπιακός, ενώ από την άλλη η Εφές ανέβηκε στο 13-17 και διατήρησε τις όποιες ελπίδες έχει για να προλάβει τη δεκάδα.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Μπραζντέικις, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Κακές και άστοχες επιλογές στην επίθεση από τους «ερυθρόλευκους», ενώ από την άλλη τα τρίποντα από Πλάις (μπήκε με 3/3 ο Γερμανός) και Κλάιμπερν έδωσαν την ευκαιρία στην Εφές να προηγηθεί 12-2, στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Οι Πειραιώτες βρήκαν πόντους με Φαλ και Πίτερς, αλλά απαντούσε ο Λάρκιν με τρίποντα στέλνοντας αρχικά τους γηπεδούχος στο +11 (19-8) και μετά στο +12 (22-10), στο 6’. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έβγαλαν απανωτές άμυνες με κλεψίματα και χάρη και στα επιθετικά ριμπάουντ του Φαλ μάζεψαν τη διαφορά (24-20). Ο Μπομπουά απάντησε με καλάθι και μία βολή του Φαλ διαμόρφωσαν το 26-21 της πρώτης περιόδου.

Χάρη στην ενέργεια του Ράιτ στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, ο Ολυμπιακός μπήκε με σερί 4-0, διατηρώντας τη διαφορά στον πόντο (28-27), μέχρι το 12’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πολλά εύκολα λάθη, χάνοντας και τα ριμπάουντ, με τους Τόμπσον και Μπράιαντ να στέλνουν την Εφές στο +8 (35-27), στο 15’. Με τους Λαρεντζάκη και Γουίλιαμς-Γκος οι Πειραιώτες μείωσαν (38-33), ωστόσο οι γηπεδούχοι εξακολουθούσαν να μην… χάνουν τρίποντο και με τον Γουίλις (και εκείνος με 3/3) πήγαν ξανά στο +11 (46-35), στο 18’. Ο Φαλ μείωσε προσωρινά, με τον Μπράιαντ να στέλνει τους Τούρκους στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 48-37, οι οποίοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο με 10/14 τρίποντα.

Με μπροστάρη τον Παπανικολάου και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Ολυμπιακός έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (48-41) στην αρχή του δεύτερου μέρους. Η Εφές αντέδρασε με Κλάιμπερν και Λάρκιν ξεφεύγοντας στο +13 (55-42), στο 23’. Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με άμυνες και με τον Πίτερς να βρίσκει σουτ από την περιφέρεια, με αποτέλεσμα να μειώσουν (57-52), στο 26’. Ο Λάρκιν κράτησε τους γηπεδούχους, αλλά ο Κάναν «ζεστάθηκε» και η ομάδα του Μπαρτζώκα πλησίασε στον πόντο (62-61), στο 29’. Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν ανάλογη συνέχεια και οι γηπεδούχοι έκλεισαν τρίτη περίοδο με σερί 4-0 (66-61).

Με απανωτά λάθη μπήκε ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο, με την Εφές να τα τιμωρεί και με σερί 6-0, να πηγαίνει στο +11 (72-61), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Με την επιστροφή του Κάναν στο παρκέ, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν σκορ και μείωσαν (73-66), ωστόσο ακολούθησαν λάθη και μεγάλα σουτ από Κλάιμπερν, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν στο +15 (81-66), στο 37’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Πειραιώτες δεν είχαν άλλες δυνάμεις, ενώ μάλιστα αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Μπαρτζώκας στα 4,8'' πριν τη λήξη, γνωρίζοντας την ήττα με το τελικό 85-72.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 48-37, 66-61, 85-72



