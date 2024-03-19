Λογαριασμός
Αθώος ο 17χρονος Καμερουνέζος που είχε κατηγορηθεί για ψευδή ηλικία και είχε αποβληθεί από το πρωτάθλημα

«Κατέρρευσαν» οι κατηγορίες σε βάρος του Νέιθαν Ντουαλά περί διπλής ταυτότητας και έτσι ο 17χρονος θα αγωνιστεί ξανά στο πρωτάθλημα του Καμερούν

Καμερούν

Μόλις στις αρχές του Μαρτίου αποκαλύφθηκε η απάτη 62 ποδοσφαιριστών που είχαν «διπλή ταυτότητα» και δήλωναν ψεύτικη ηλικία.

Οι συγκεκριμένοι αποβλήθηκαν από το πρωτάθλημα, με πιο «τρανταχτή» την περίπτωση του Νέιθαν Ντουαλά που υποστήριζε ότι ήταν μόλις 17 χρονών. Στον ποδοσφαιριστή της Βικτόρια Γιουνάιτεντ επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική δραστηριότητα και φυσικά του απαγορεύθηκε η συμμετοχή στην A League του Καμερούν.

Σύμφωνα όμως με ρεπορτάζ από τη χώρα της Αφρικής, οι υποψίες για την ψεύτικη ηλικία του Ντουαλά απείχαν από την πραγματικότητα και οι κατηγορίες προς το πρόσωπο του «κατέρρευσαν» στο δικαστήριο. Έτσι, ο νεαρός Καμερουνέζος κρίθηκε αθώος και απέκτησε ξανά το δικαίωμα να αγωνιστεί με την ομάδα του.

Πηγή: sport-fm.gr

