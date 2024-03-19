Σημαντικό βήμα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Σχεδόν 10 μήνες μετά τις τελικές υπογραφές για τη Διπλή Ανάπλαση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και ενώ άπαντες περιμένουν να αποκτήσει ρυθμό το έργο, σήμερα έγινε ένα ουσιαστικό βήμα, προκειμένου να προχωρήσουν οι εξελίξεις για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Το βήμα αυτό, λοιπόν, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του monobala.gr, έχει να κάνει κυρίως με το ποσό, που κλείδωσε, ώστε να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες, αλλά και με την αναμενόμενη έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του γηπέδου στον Βοτανικό. Το τελευταίο ήταν ένα τυπικό ζήτημα, αλλά το πρώτο «ξεμπλοκάρει» το θέμα, που είχε δημιουργηθεί, με τις εργασίες για τον καθαρισμό του οικοπέδου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη δημοτική επιτροπή την Τρίτη 19/3 εγκρίθηκε οριστικά υποβολή πρότασης χρηματοδότησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 115.000.000 ευρώ, με τίτλο: «Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό». Θυμίζουμε ότι αυτό είναι το ποσό που έχει «κλειδώσει» για την κατασκευή της αρένας στον Βοτανικό, αλλά έπρεπε να υπάρξει μια τυπική έγκριση και από τη δημοτική επιτροπή.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέραμε και παραπάνω, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του συνολικού προϋπολογισμού 6.863.881,99€ για τις «χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση πάσης φύσεως υλικών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή Βοτανικού-Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων». Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται η λύση για να «ξεμπλοκάρει» το θέμα που προέκυψε με τα χωματουργικά και να προχωρήσουν οι εργασίες καθαρισμού του οικοπέδου για τους επόμενους τέσσερις μήνες προτού πάμε στο επόμενο στάδιο, που αφορά την κατασκευή του γηπέδου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της δημοτικής επιτροπής:

Κατά την συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2024 ελήφθησαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις, που αφορούν και στην χρηματοδότηση έργων του ΔΑ στην περιοχή Ανάπλασης ΙΙ:

1) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, στην με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/21824/508-27.02.2024 Ανακοίνωση πρόθεση χρηματοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό», κωδικό πρόσκλησης 317, Α/Α ΟΠΣ: 7502, Ποσού 115.000.000,00€, που αφορά στην Πράξη με τίτλο: «Κατασκευή νέου Γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ» του ΤΠΑ/ΠΠ.

2) Έγκριση της υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση προτάσεων πράξεων νέων έργων του Δήμου Αθηναίων στην με αριθμ. πρωτ.25305/21-3-2023 Πρόσκληση με τίτλο «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων νέων έργων στο Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων» ανά άξονα προτεραιότητας ως κάτωθι:

2.11 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

«Χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση πάσης φύσεως υλικών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή Βοτανικού- Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων (1η ΣΣΕ)» διάρκειας 4 μηνών (η διάρκεια εκτέλεσης του κύριου έργου κατασκευής είναι 36 μήνες), συνολικού προϋπολογισμού 6.863.881,99€ με συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 6.863.881,99 €, (έργο που υλοποιείται από την Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής).

