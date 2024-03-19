Η Εθνική Ελλάδας θα έρθει αντιμέτωπη με το Καζακστάν την Πέμπτη (21/03) με στόχο την πρόκριση στον τελικό των playoffs για το Euro 2024, με αμφότερες πλευρές να είναι αισιόδοξες για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού.

Αυτό εξέφρασε και ο CEO της Αστάνα, Σαγιάν Καμιτζάνοφ, τονίζοντας πως είναι αισιόδοξος πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του μπορεί να πάρει την πρόκριση στην OPAP Arena.

«Και οι δύο ομάδες θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να νικήσουν. Η πρόκληση είναι μεγάλη, η ευκαιρία για πρόκριση στα τελικά του Euro είναι τεράστια. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση πως μπορούμε να αποκλείσουμε την Ελλάδα.

Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στην ιστορία της εθνικής Καζακστάν. Ολόκληρη η χώρα δεν θα κοιμηθεί το βράδυ της 21ης Μαρτίου πιστεύοντας στην επιτυχία και την συμμετοχή στο Euro», τόνισε αρχικά ο Καμιτζάνοφ προσθέτοντας πως «οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του Καζακστάν είναι ήδη ήρωες, αλλά το πιο σημαντικό βήμα δεν έχει γίνει ακόμα.

Πιστεύω πως θα καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το βήμα. Εάν περάσουμε την Ελλάδα η εθνική Καζακστάν θα είναι ασταμάτητη, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο στο δρόμο για τον τελικό».



