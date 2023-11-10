Έπιασε άμεσα δουλειά ο Κέντρικ Ναν!



Λίγες μόνο ημέρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παίρνοντας τα πρώτα του μπασκετικά λεπτά με το «τριφύλλι» στο στήθος, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άλμπα στο Βερολίνο.

Ο πρώην ΝΒΑερ, δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να πετύχει το πρώτο του καλάθι με τα πράσινα, καθώς, ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ευστόχησε με φλότερ για το 25-21 υπέρ του Παναθηναϊκού!

The first points of @nunnbetter_ with @paobcgr right after his EuroLeague debut🟢👇 pic.twitter.com/3u5QBfXQoD — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 10, 2023

