Δείτε βίντεο: Το πρώτο καλάθι του Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο Κέντρικ Ναν δεν άργησε να πετύχει το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού!

Nunn

Έπιασε άμεσα δουλειά ο Κέντρικ Ναν!

Λίγες μόνο ημέρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παίρνοντας τα πρώτα του μπασκετικά λεπτά με το «τριφύλλι» στο στήθος, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άλμπα στο Βερολίνο.

Ο πρώην ΝΒΑερ, δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να πετύχει το πρώτο του καλάθι με τα πράσινα, καθώς, ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ευστόχησε με φλότερ για το 25-21 υπέρ του Παναθηναϊκού!

Πηγή: sport-fm.gr

