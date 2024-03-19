Λογαριασμός
Προχωρά η ιδέα Βενγκέρ για το νέο οφσάιντ: Εγκρίθηκε η δοκιμή του από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου

Την απόφαση να εφαρμοστεί η ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ για αλλαγή του κανονισμού του οφσάιντ σε πρωταθλήματα χαμηλότερου επιπέδου έλαβε η IFAB

Arsène Wenger

Πιθανότερη φαντάζει πλέον η νέα εποχή στον κανονισμό του οφσάιντ.

Ως γνωστόν, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει διατυπώσει την ιδέα ν’ αλλάξουν τα προβλεπόμενα και ο επιτιθέμενος να λογίζεται εκτεθειμένος μονάχα αν ολόκληρο το σώμα του είναι μπροστά από τον προτελευταίο αμυνόμενο ή την μπάλα.

Μια αλλαγή που αναμφίβολα θα ευνοεί τους επιθετικούς (άρα και την παραγωγή περισσότερων γκολ), ενώ υπάρχει η πίστη ότι θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες οριακές ή «θολές» φάσεις.

Αφότου λοιπόν η συγκεκριμένη καινοτομία δοκιμάστηκε σε παιχνίδια της κατηγορίας U-18 στην Ιταλία, η IFAB αποφάσισε να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τον σχετικό πειραματισμό.

Έτσι, το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς) άναψε το πράσινο φως, ώστε η εκδοχή Βενγκέρ στον κανονισμό του οφσάιντ να δοκιμαστεί την επόμενη σεζόν και σε διάφορα πρωταθλήματα χαμηλότερου επιπέδου.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ποδόσφαιρο
