Πιθανότερη φαντάζει πλέον η νέα εποχή στον κανονισμό του οφσάιντ.

Ως γνωστόν, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει διατυπώσει την ιδέα ν’ αλλάξουν τα προβλεπόμενα και ο επιτιθέμενος να λογίζεται εκτεθειμένος μονάχα αν ολόκληρο το σώμα του είναι μπροστά από τον προτελευταίο αμυνόμενο ή την μπάλα.

Μια αλλαγή που αναμφίβολα θα ευνοεί τους επιθετικούς (άρα και την παραγωγή περισσότερων γκολ), ενώ υπάρχει η πίστη ότι θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες οριακές ή «θολές» φάσεις.

Αφότου λοιπόν η συγκεκριμένη καινοτομία δοκιμάστηκε σε παιχνίδια της κατηγορίας U-18 στην Ιταλία, η IFAB αποφάσισε να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τον σχετικό πειραματισμό.

Έτσι, το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς) άναψε το πράσινο φως, ώστε η εκδοχή Βενγκέρ στον κανονισμό του οφσάιντ να δοκιμαστεί την επόμενη σεζόν και σε διάφορα πρωταθλήματα χαμηλότερου επιπέδου.

IFAB have approved further trials of a new offside rule (according to the IFAB March 2 2024 news release).



This will be the 3rd year of the offside trial. pic.twitter.com/dODqzqNf2o — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 19, 2024

