Τα… περίφημα επεισόδια στην αναμέτρηση της Τράμπζονσπορ με τη Φενέρμπαχτσε έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου. Κόσμος και εκτός Τουρκίας ασχολείται εκτενώς με το θέμα των ημερών, το οποίο έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον χιλιάδων ανθρώπων.

Αναμφίβολα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για την τιμωρία όλων των υπεύθυνων για τα σοβαρότατα επεισόδια. Τόσο για την Τράμπζονσπορ (σύλλογος και οπαδοί) όσο και για τη Φενέρμπαχτσε (ποδοσφαιριστές), με τις αρχές της Τουρκίας να έχουν αναλάβει δράση. Σύντομα αναμένεται και η ετυμηγορία, αλλά και οι κλήσεις σε απολογία για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες και πιθανότατα οι τιμωρίες αναμένονται βαριές.

Οσάγι-Σάμουελ, Ουστερβέλντε, Φρεντ, Κρούνιτς, Μπατσουαγί, Εγκριμπαγιάτ και Γιουκσέκ είναι οι ποδοσφαιριστές που κινδυνεύουν με καμπάνες. Και αν τιμωρηθούν, τότε η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να αναλάβει δραστικά μέτρα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του συλλόγου Αλί Κοτς. Ποια είναι αυτά; Θα αποφασιστούν στις αρχές Απριλίου στη νέα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μπορεί να φτάσουν ακόμη και την αποχώρηση της ομάδας από το πρωτάθλημα. Μια κίνηση παράτολμη και με πολλά ρίσκα, η οποία μπορεί να επιφέρει τεράστιες συνέπειες τόσο στον σύλλογο όσο και στο ποδόσφαιρο της χώρας. Τι εννοούμε; Εξηγούμαστε!

πρωτάθλημα, όπως και τον υποβιβασμό της σε χαμηλότερη κατηγορία. Θα κριθεί εάν θα συνεχίσει στη δεύτερη ή στην τρίτη κατηγορία, με τα περισσότερα δημοσιεύματα να τονίζουν πως πιθανότατα θα γίνει αποδεκτό να παίξει στη Β’ Τουρκίας από τη νέα σεζόν. Την ίδια ώρα, θα υπάρξουν τεράστια ποσά που θα πρέπει να δαπανήσει η ομάδα, πληρώνοντας διάφορες ρήτρες που υπάρχουν από τη Λίγκα και τους τηλεοπτικούς παρόχους. Εξυπακούεται πως τα συμβόλαια θα λυθούν αυτομάτως και μόνο όσοι ποδοσφαιριστές θελήσουν, μπορούν να παραμείνουν.

Περνάμε στο επόμενο θέμα, την πιθανή τιμωρία ποδοσφαιριστών. Εφόσον δεν ληφθεί υπόψη το επιχείρημα (του νομικού επιτελείου της Φενέρ) πως βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, τότε οι καμπάνες θα είναι τεράστιες για τους συμμετέχοντες στα επεισόδια. Οσάγι-Σάμουελ, Ουστερβέλντε και Μπατσουαγί θα τιμωρηθούν από 8 ως 10 αγωνιστικές. Οι Κρούνιτς και Εγκριμπαγιάτ ενδέχεται να δεχτούν ως 5 αγωνιστικές, ενώ οι Γιουκσέκ και Φρεντ με 3 ματς εκτός αγωνιστικής δράσης.

Πιθανή αποχώρηση της Φενέρ, όμως, θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και συνολικά στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, σε διεθνές επίπεδο. Σε περίπτωση που αποφασίσει η διοίκηση του συλλόγου να μην αγωνιστεί άλλο στο πρωτάθλημα η ομάδα, τότε τα «καναρίνια» θα αποβληθούν και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε συνάρτηση με αυτό, αναμένεται να δουν να τους αφαιρούνται και οι βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει στη φετινή σεζόν στο ranking τους, αλλά και σε αυτό της χώρας τους.

Εδώ, υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον αφού πρόκειται για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Europa Conference League. Και αν συμβεί αυτό το τραβηγμένο σενάριο, θα πρέπει η UEFA να αποφασίσει την τύχη των αγώνων που είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στα μέσα του Απρίλη. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν είναι της λογικής των… άνευ προκρίσεων σε επόμενες φάσεις, θα πάει όπως φαίνεται by the book και θα αντικαταστήσει τη Φενέρμπαχτσε με την ομάδα που αποκλείστηκε στον προηγούμενο γύρο. Δηλαδή τη βελγική Σεν Ζιλουάζ. Κάτι που θα αλλάξει και τον «ερυθρόλευκο» αντίπαλο στους «8» της διοργάνωσης. Όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο πάντα, αφού ακόμη όλα είναι στον αέρα…

Τέλος, μια ενδεχόμενη αποχώρηση της Φενέρμπαχτσε από το πρωτάθλημα, θα επιφέρει και τιμωρία συνολικά στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, η UEFA αναμένεται να τιμωρήσει με… αφαίρεση δέκα θέσεων την Τουρκία στο ranking. Κάτι που σημαίνει πως από την 9η θέση της βαθμολογίας, θα βρεθεί στη 19η! Και πρόκειται για μια τεράστια διαφορά, αφού τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια αυτομάτως θα γίνουν 4.

Με την 9η θέση, η Τουρκία έχει μια ομάδα σίγουρα στους ομίλους του Champions League και άλλη μία στον 3ο προκριματικό γύρο. Έχει μια ομάδα στα playoffs του Europa League και άλλη μία στον 3ο προκριματικό γύρο, ενώ η πέμπτη ομάδα ξεκινά την ευρωπαϊκή της πορεία από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Αν πέσει 10 θέσεις και βρεθεί στη 19η, εκτός από το ότι αυτομάτως η Ελλάδα θα έχει βρεθεί στη 16η και θα κυνηγά το… 15ο πλέον Ισραήλ, τα εισιτήρια θα είναι λιγότερα και οι γύροι που θα πρέπει να περάσουν οι ομάδες περισσότεροι. Μία ομάδα στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, μία στον 1ο προκριματικό γύρο του Europa League και άλλες δύο που θα ξεκινήσουν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League!

