Ανοίγει ο δρόμος για Ευρωλίγκα: Ομάδα από το Ντουμπάι μπαίνει στην Αδριατική Λίγκα από τη νέα σεζόν

Ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή ομάδας από το Ντουμπάι στην Ευρωλίγκα! Όπως έγινε γνωστό, ψηφίστηκε σήμερα στη συνέλευση της Αδριατικής Λίγκας η είσοδος συλλόγου από τα ΗΑΕ.

Εννέα από τα 11 μέλη ψήφισαν «υπέρ», ενώ η Μπουντούτσνοστ δεν ήταν παρούσα στη συνάντηση που έγινε στο Ζάγκρεμπ και η Παρτίζαν ψήφισε λευκό.

Η συνάντηση των συλλόγων ξεκίνησε το μεσημέρι και μετά από σχεδόν δύο ώρες συζήτησης πάρθηκε οριστικά η απόφαση να ανοίξουν οι… πόρτες της διοργάνωσης στο Ντουμπάι από τη σεζόν 2024/25 ως το 2026/27, ενώ θα υπάρξει και οψιόν επέκτασης της συνεργασίας.

Η ομάδα από το Ντουμπάι είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της για να πληρώσει το ποσό των 1,5 εκατ. δολαρίων για τη συμμετοχή της, το οποίο θα έφτανε τα 4,5 εκατ. δολάρια σε βάθος τριετίας. Μέσω του συμβουλίου είχε γίνει η… αντιπρόταση για αύξηση του εν λόγω ποσού, κάτι που φαίνεται ότι έγινε αποδεκτό από τον σύλλογο που μπαίνει στην ABA League.

Πλέον, ο δρόμος ανοίγει διάπλατα ώστε το Ντουμπάι να εισχωρήσει και στην Ευρωλίγκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ομάδα από τα ΗΑΕ θα έπαιζε μια σεζόν στο Eurocup και μετά από αυτή θα έμπαινε στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δηλαδή από τη σεζόν 2025/26.

الدوري الممتاز: دبي في دوري ABA!https://t.co/PBtWXjvMV9 — Mozzart Sport (@MozzartSport) March 19, 2024

