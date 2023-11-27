Ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών δέχθηκε με απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της Ε.Ο.Κ. ο Πανιώνιος, για γεγονότα που έλαβαν χώρα στον αγώνα με τη Μύκονο στις 4/11.

Με ανακοίνωσή τους, οι «κυανέρυθροι» ξέσπασαν κατά των γεγονότων που συνέβησαν στο γήπεδό τους, τα οποία στερούν από την ομάδα το κοινό της, τονίζοντας πως θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Με απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου της Ε.Ο.Κ., ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ τιμωρήθηκε με πειθαρχική ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών για γεγονότα που έλαβαν χώρα στον αγώνα με τον Α.Ο. Μυκόνου στις 4/11/2023.

Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ θα αγωνιστεί χωρίς την παρουσία των φιλάθλων της στις αναμετρήσεις με τον Παπάγου (6/12 για το Κύπελλο) και τον Χαρίλαο Τρικούπη (9/12 για την Elite League Ερρίκος Ντυνάν).

Με αφορμή αυτή την απόφαση, η Διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ έχει να καταθέσει τα εξής:

1.Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν στελέχη της ομάδας αλλά και το ότι η αντίδραση ήταν αποτέλεσμα της «δράσης» μερίδας αντιπάλων οπαδών, τέτοια περιστατικά είναι ΘΛΙΒΕΡΑ και ΞΕΝΑ προς τη φιλοσοφία μας και δεν τιμούν ούτε το Ιστορικό Σωματείο του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ούτε κι εμάς τους ίδιους.

2.Οι φίλοι της ομάδας οφείλουν να συνειδητοποιήσουν την τεράστια ζημιά (σε όλα τα επίπεδα) που προκαλούν οι ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ που δεν προσαρμόζονται στις συνθήκες που εκφράζουν το ευ αγωνίζεσθαι. Και τους καλούμε να τους απομονώσουν και να τους καταστήσουν σαφές ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ το παραμικρό που προσβάλλει την ιστορία του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ και δυσφημεί το πρωτάθλημα.

3.Από την πλευρά μας θα κάνουμε ΤΑ ΠΑΝΤΑ ώστε τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν και να μένουν ΕΚΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ όσοι προκαλούν προβλήματα. Σε όποια πλευρά της εξέδρας κι αν βρίσκονται.

Η ομάδα μας θα στερηθεί την υποστήριξη των φίλων της, που ΓΕΜΙΖΟΥΝ τα γήπεδα, σε δύο αγώνες. Αυτό από μόνο του πρέπει να θέσει ΑΠΑΝΤΕΣ προ των ευθυνών τους. Και πρώτους εμάς…

Ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση υποτροπής η τιμωρία θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες για την ομάδα».

