Με τσίτα τα… γκάζια μπήκε ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή. Παρά τις απουσίες των Λαρεντζάκη, Γουίλιαμς-Γκος, Μήτρου-Λονγκ, Μιλουτίνοφ και τον Παπανικολάου να παίζει με ένεση, οι «ερυθρόλευκοι» ισοπέδωσαν 95-76 τη Ζαλγκίρις, μέσα στο Κάουνας, με το δίδυμο Γουόκαπ-ΜακΚίσικ να κάνει «πάρτι».

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μόνο στο πρώτο ημίχρονο (39-41), με τους Πειραιώτες να πατούν το… γκάζι στο δεύτερο και με συνολικό επιμέρους σκορ 37-54, έφυγαν με εμφατικό τρόπο από τη Λιθουανία. Έτσι, το ρεκόρ τους ανέβηκε στο 16-11 που τους διατηρεί στην πρώτη εξάδα, ενώ από την άλλη οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 11-16.

Ο Γουόκαπ έκανε ρεκόρ καριέρας με 22 πόντους, μοιράζοντας και 7 ασίστ, ενώ από την άλλη ο ΜακΚίσικ πρόσθεσε άλλους 20π. Καλή εμφάνιση και από τον Πίτερς με 16π.

Από την ομάδα του Τρινκιέρι, ξεχώρισε ο Έβανς με 18 πόντους.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Μέσα από την άμυνά τους που βρήκαν καλάθια στο ανοικτό γήπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλά και ξέφυγαν στο +6 (4-10), στα πρώτα τρία λεπτά, ενώ με τρίποντο του Πίτερς πήγαν στο +7 (8-15), στο 5’. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του ματς ανέβηκε, καθώς με την είσοδο των Λεκαβίτσιους και Σμιτς η Ζαλγκίρις βρήκε σκορ στην επίθεση, μειώνοντας στο τρίποντο (16-19). Ωστόσο, από την άλλη και οι Πειραιώτες διατήρησαν το καλό τέμπο που είχαν και με τους Φαλ και Γουόκαπ έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +3 (20-23).



Με κακές επιλογές στην επίθεση και ένα τρίποντο του Σμιτς, το ματς ήρθε στην ισοπαλία (23-23) στην αρχή της δεύτερης περιόδου. Με τις καλές άμυνες από τον ΜακΚίσικ, ο Ολυμπιακός έτρεξε ξανά στο ανοικτό γήπεδο και έχοντας βοήθεια και από τον Γουόκαπ πήγε στο +5 (25-30), στο 14’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τα αμυντικά ριμπάουντ και με τα τρίποντα οι Λιθουανοί πέρασαν μπροστά (31-30), με τον ΜακΚίσικ να απαντά και οι Πειραιώτες να ανακτούν το προβάδισμα, για το +4 (35-39), στο 18’. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με ένα 4-0 από τον Λεκαβίτσιους, αλλά με ένα τρομερά εντυπωσιακό buzzer beater κάρφωμα ο ΜακΚίσικ έστειλε την ομάδα του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια προηγούμενη 41-39.



Πολύ γρήγορος ήταν ο ρυθμός του ματς στην αρχή του δεύτερου μέρους, με τα τρίποντα του Γουόκαπ να στέλνουν τον Ολυμπιακό στο +5 (42-47), στο 22’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν στην άμυνα και με τους Πίτερς και Ράιτ να μπαίνουν στην επιθετική… εξίσωση, πήγαν αρχικά στο +11 (45-56). Ο Μάνεκ μείωσε προσωρινά για τη Ζαλγκίρις, αλλά ο Ράιτ συνέχισε… ακάθεκτος και οι Πειραιώτες ξέφυγαν στο +15 (49-64), στο 27’. Στον εναπομείναντα χρόνο, ο Λεκαβίτσιους κρατούσε επιθετικά τους γηπεδούχους, όμως ο ΜακΚίσικ διατηρούσε την απόσταση ασφαλείας και έτσι το τέλος της τρίτης περιόδου βρήκε την ομάδα του Μπαρτζώκα με το +13 (56-69).



Με τους Πετρούσεφ και ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός ξέφυγε αρχικά στο +16 (58-74) στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν απανωτές άμυνες και με τα τρίποντα των Παπανικολάου και ΜακΚίσικ έστειλαν τη διαφορά στο +21 (61-82), στο 34’. Ακολούθως οι παίκτες του Μπαρτζώκα χαλάρωσαν αρκετά και έτσι έδωσαν το δικαίωμα στη Ζαλγκίρις να ρίξει τη διαφορά (73-87), στο 37’. Έπειτα από τάιμ άουτ, οι Πειραιώτες ανέκτησαν τη συγκέντρωσή τους, έπνιξαν τους γηπεδούχους, ξεφεύγοντας στο +22 (73-95) και παίρνοντας τη νίκη με το τελικό 76-95.



Τα δεκάλεπτα: 20-23, 39-41, 56-69, 76-95

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.