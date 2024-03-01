Οι δωδεκάδες του Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός: Με ένεση θα παίξει ο Παπανικολάου

Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες των Ζαλγκίρις και Ολυμπιακού, για την αναμέτρηση της 27ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (1/3, 20:00).



Για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι κανονικά υπολογίζεται ο Λαουρίνας Μπιρούτις, αντίθετα με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις, ο οποίος είναι εκτός.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο Κάουνας δίχως τους, με τουςνα είναι στους δώδεκα.Μάλιστα, οείναι δηλωμένος κανονικά και, καθώς ταλαιπωρήθηκε απότις τελευταίες ημέρες!Έβανς, Λεκαβίτσιους, Χέιζ, Σμιτς, Μπιρούτις, Λουκοσιούνας, Σάμνερ, Ντίμσα, Λαβρινοβίτσιους, Μάνεκ, Ουλάνοβας, Μπουτκεβίτσιους.Γουόκαπ, Κάναν, Ράιτ, Λούντζης, Φαλ, Παπανικολάου, Μπραζντέικις, Πίτερς, Πετρούσεφ, Σίκμα, ΜακΚίσικ, Τανούλης.

