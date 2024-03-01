Λογαριασμός
Οι δωδεκάδες του Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός: Με ένεση θα παίξει ο Παπανικολάου

Με ένεση λόγω ενοχλήσεων στη μέση θα βοηθήσει ο Κώστας Παπανικολάου τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ζαλγκίρις, η οποία υπολογίζει στον Λαουρίνας Μπιρούτις.

Παπανικολάου

Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες των Ζαλγκίρις και Ολυμπιακού, για την αναμέτρηση της 27ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (1/3, 20:00).

Για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι κανονικά υπολογίζεται ο Λαουρίνας Μπιρούτις, αντίθετα με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις, ο οποίος είναι εκτός.



Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο Κάουνας δίχως τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τους Λουκ Σίκμα και Γιώργο Τανούλη να είναι στους δώδεκα.

Μάλιστα, ο Κώστας Παπανικολάου είναι δηλωμένος κανονικά και θα παίξει με ένεση, καθώς ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη μέση τις τελευταίες ημέρες!

Η δωδεκάδα της Ζαλγκίρις: Έβανς, Λεκαβίτσιους, Χέιζ, Σμιτς, Μπιρούτις, Λουκοσιούνας, Σάμνερ, Ντίμσα, Λαβρινοβίτσιους, Μάνεκ, Ουλάνοβας, Μπουτκεβίτσιους.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Κάναν, Ράιτ, Λούντζης, Φαλ, Παπανικολάου, Μπραζντέικις, Πίτερς, Πετρούσεφ, Σίκμα, ΜακΚίσικ, Τανούλης.
Πηγή: sport-fm.gr

