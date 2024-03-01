Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Μπακς πήραν «αμυντικό» εξολοθρευτή από την Αυστραλία

Στην προσθήκη του 21χρονου φόργουορντ, Τζέιλιν Γκάλογουεϊ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Αυστραλία, προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς, προσφέροντάς του two-way συμβόλαιο

Galoway

Σε μια προσθήκη με μηδενικό ρίσκο, αλλά και... μπόλικο μέλλον προέβησαν οι Μιλγουόκι Μπακς!

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τα «ελάφια» ήρθαν σε συμφωνία με τον Τζέιλιν Γκάλογουεϊ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας με τη φανέλα των Sydney Kings.

Ο 21χρονος Αυστραλός φόργουορντ, που είχε αγωνιστεί στο φετινό Summer League με τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν μετρώντας 10,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 22,8 λεπτά κατά μέσο όρο στο αυστραλιανό πρωτάθλημα.

Με ύψος κοντά στα 2 μέτρα (1,97μ.), ο νεαρός φόργουορντ έχει την ταμπέλα του «καλού αμυντικού», με τους ιθύνοντες των Μπακς να ποντάρουν πάνω στην ικανότητά του στο πίσω μισό του γηπέδου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA Milwaukee Bucks
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark