Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, τα «ελάφια» ήρθαν σε συμφωνία με τον Τζέιλιν Γκάλογουεϊ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας με τη φανέλα των Sydney Kings.

Ο 21χρονος Αυστραλός φόργουορντ, που είχε αγωνιστεί στο φετινό Summer League με τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν μετρώντας 10,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 22,8 λεπτά κατά μέσο όρο στο αυστραλιανό πρωτάθλημα.



Με ύψος κοντά στα 2 μέτρα (1,97μ.), ο νεαρός φόργουορντ έχει την ταμπέλα του «καλού αμυντικού», με τους ιθύνοντες των Μπακς να ποντάρουν πάνω στην ικανότητά του στο πίσω μισό του γηπέδου.

The Milwaukee Bucks are planning to sign forward Jaylin Galloway on a two-way NBA contract out of the Sydney Kings in the National Basketball League, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 6-foot-7 wing has been an emerging player in Sydney over the last four years. pic.twitter.com/cBPKZqivEo — Shams Charania (@ShamsCharania) March 1, 2024

