Γνωστούς έκανε η Euroleague τους διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR για την 29η αγωνιστική.



Πρόκειται για τον Κροάτη, Σρέτεν Ράντοβιτς, τον Ισπανό, Κάρλος Περούγκα και τον Σέρβο, Ούρος Νίκολιτς οι οποίοι θα είναι αυτοί που θα σφυρίξουν το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ για την 29η αγωνιστική της Euroleague.(13/3 19.45).



Οι επιλογές αυτές του Ντάνι Ιερεθουέλο, του υπεύθυνου διαιτησίας της Euroleague έγιναν εκτιμώντας ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά δύσκολου αγώνα, τόσο λόγω του ειδικού του βάρους, όσο και λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει και για τις δύο ομάδες για την βαθμολογία και τη θέση τους σε αυτή.



Να θυμίσουμε ότι προ μηνών, οι πράσινοι είχαν εκφράσει τα παράπονά τους από τη διαιτησία του Ράντοβιτς για τις αποφάσεις του μετά το παιχνίδι τους με την Μπαρτσελόνα.

