Επιβλητική Ελλαδάρα, πεντάρα στο Καζακστάν και ραντεβού με τη Γεωργία στον τελικό!

Υπόθεση ενός ημιχρόνου! Η Ελλάδα διέλυσε με 5-0 το Καζακστάν στην OPAP Arena και έκλεισε θέση για τον τελικό των playoffs του Euro 2024, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Γεωργία την Τρίτη (26/03) στις 19:00.

Η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο, με τους Μπακασέτα, Πέλκα, Ιωαννίδη και Κουρμπέλη να βρίσκουν δίχτυα και να απλουστεύουν τα πράγματα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη-πρόκριση της Γαλανόλευκης - με το αυτογκόλ του Ταπάλοφ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.



Το βλέμμα της Εθνική πέφτει πλέον στο μεγάλο ματς της Τιφλίδας, όπου θα ψάξει την πρόκριση στη τελική φάση του Euro της Γερμανίας.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-3-3 επέλεξε ο Γκουστάβο Πογέτ, με τον Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάλντοκ, Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο και Τσιμίκα στην άμυνα. Κουρμπέλης, Μάνταλος και Μπακασέτας αποτέλεσαν την τριάδα στα χαφ, με τους Μασούρα-Πέλκα στα άκρα της επίθεσης και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της.

Από την άλλη, ο Μαγκομέντ Αντίγεφ κατέβασε την ομάδα του με 5-4-1, έχοντας τον Σάτσκι στο τέρμα και Μπιστρόφ, Μαρότσκιν και Ερλάνοφ στα στόπερ – με Καΐροφ-Βορογκόφσκι στα άκρα. Τσεσνόκοφ, Μπεϊσεμπέκοφ, Ζαϊνουτντίνοφ, Αστάνοφ έπαιξαν στα χαφ, με τον Σαμορόντοφ στην επίθεση.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο αποτέλεσε πιθανότατα μία από τις μεγαλύτερες γαλανόλευκες ποδοσφαιρικές παραστάσεις που έχουμε δει...

Οι παίκτες του Πογέτ έδειξαν τις διαθέσεις τους από νωρίς, με τον Πέλκα να έχει δοκάρι στο 7’ και να κερδίζει πέναλτι λίγα δευτερόλεπτα αργότερα!

Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο 9ο λεπτό.



Πριν καλά καλά συνέλθουν οι Καζάκοι από το 1-0, ήρθε και το δεύτερο γκολ για την Ελλάδα! Σκόρερ αυτή τη φορά ο Πέλκας, που μετά την μπαλιά του Μασούρα από τα δεξιά, σκόραρε με εντυπωσιακή κεφαλιά στο 15ο λεπτό.

Ένα τρίλεπτο μετά, ο Μαυροπάνος δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, με τον Μπακασέτα να έχει σουτ άουτ στο 21’.



Στο 24ο λεπτό, παραλίγο να έρθει από το πουθενά το 2-1, με τον Τσεσνόκοφ να σουτάρει από πλάγια θέση, την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να καταλήγει στο δεξί δοκάρι του Βλαχοδήμου.



Ακολούθησαν λίγα λεπτά χωρίς τη μεγάλη φάση, όμως αυτές θα έρχονταν ξανά μαζεμένες...

Στο 37’, ο Μασούρας πήρε την μπάλα από τον Κουρμπέλη και σέντραρε από τα δεξιά, με τον Ιωαννίδη να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0!



Η Ελλάδα ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Κουρμπέλης έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, με κεφαλιά ύστερα από μπαλιά του Τσιμίκα...

Με τα πάντα να έχουν κριθεί ουσιαστικά από το πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο δεύτερο και είχαν τρία σουτ με Τσεσνόκοφ και Μπιστρόφ, που πάντως δεν άγχωσαν τον Βλαχοδήμο.

Από πλευράς Ελλάδας, η πρώτη αξιόλογη φάση ήρθε στο 51’, όταν μετά το γύρισμα του Μασούρα, η προσπάθεια του Μάνταλου κατέληξε στα σώματα και εκείνη του Μπακασέτα στην αγκαλιά του Σάτσκι.

Στο 58’, ο Οράζοφ είχε καλό μακρινό σουτ που πέρασε λίγο άουτ, με τον Βορογκόφσκι να έχει άστοχη κεφαλιά ελάχιστα αργότερα.

Σταδιακά, ο ρυθμός έπεσε, με τις ευκαιρίες να λιγοστεύουν. Στο 73’ ο Μπακασέτας σούταρε μέσα από την περιοχή μα είδε την μπάλα να κοντράρει στα σώματα και να αλλάζει πορεία, καταλήγοντας κόρνερ, ενώ ο Σάτκι αποσόβησε τον κίνδυνο σε σουτ του Γιακουμάκη στο 84'.

Ο Καζάκος τερματοφύλακας όμως δεν κατάφερε να πράξει το ίδιο ένα λεπτό αργότερα, όταν ο Ταπάλοφ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 5-0 στο 85'!

Ακολούθησαν νέες καλές στιγμές, με Γιακουμάκη (88'), Κωνσταντέλια (89') και Μασούρα (90'), με την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα και το 5-0 να είναι το τελικό σκορ.

MVP: Πολλοί ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν στην άνετη βραδιά της Ελλάδας, τον τίτλο θα τον δώσουμε όμως στον Δημήτρη Πέλκα. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός ξεκλείδωσε το ματς κερδίζοντας το πέναλτι για το 1-0 και κάνοντας ο ίδιος το 2-0, καθαρίζοντας από το πρώτο τέταρτο!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ελλάδα (Γκ. Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ (67’ Ρότα), Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος (46’ Ρέτσος), Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Μπακασέτας (73’ Μπουχαλάκης), Μασούρας, Πέλκας (63’ Κωνσταντέλιας), Ιωαννίδης (63’ Γιακουμάκης)

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Διούδης, Τζαβέλλας, Σιώπης, Παυλίδης, Χατζηγιοβάνης, Τζόλης

Καζακστάν (Μ. Αντίγεφ): Σάτσκι, Καΐροφ (46’ Ταπάλοφ), Μπιστρόφ, Μαρότσκιν, Ερλάνοφ, Βορογκόφσκι, Τσεσνόκοφ (67’ Ζούεφ), Μπεϊσεμπέκοφ (46’ Σαντιμπέκοφ), Ζαϊνουτντίνοφ, Αστάνοφ (46’ Οράζοφ), Σαμοράντοφ (77’ Αϊμπέτοφ)

Στον πάγκο: Κουάτ, Βαλιούλιν, Ταγκιμπέργκεν, Μαλί, Ασρανκούλοφ, Ουστιμένκο, Σαϊζαντά

Διαιτητής: Μάκελι

Βοηθοί: Στέιγκστρα, Ντα Φράι

4ος: Λίντουτ

VAR: Ντάιπερινκ, Ρούπερτι

