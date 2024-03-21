Euro 2024: Η Γεωργία 2-0 το Λουξεμβούργο και περιμένει Ελλάδα για τον «τελικό»

Ταξίδι στην Τιφλίδα περιμένει Ελλάδα ή Καζακστάν -με την ελπίδα, φυσικά, η Εθνική μας να είναι εκείνη, που το βράδυ θα πανηγυρίζει- στον τελικό των playoffs του Euro! Η Γεωργία επιβεβαίωσε, έστω και χωρίς τον τιμωρημένο Κβαρατσκέλια, τον χαρακτήρα του φαβορί κόντρα στο τίμιο Λουξεμβούργο και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπουντού Ζιβζιβάτζε της Καρλσρούης, που σκόραρε δις, επικράτησε 2-0 και τσέκαρε το «εισιτήριο».

Θυμίζουμε, ο τελικός από το 3ο μονοπάτι των playoffs θα διεξαχθεί επίσης στη γεωργιανή πρωτεύουσα και την επιβλητική ''Boris Paichadze Dinamo Arena'', την ερχόμενη Τρίτη (26/03), στις 7 το απόγευμα.

Ο πρώτος ημιτελικός, στην Τιφλίδα, διεξήχθη στο μεγαλύτερο διάστημά του υπό καταρρακτώδη βροχή. Η Γεωργία είχε το… κουμάντο του παιχνιδιού από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με το Λουξεμβούργο, ωστόσο, στον αντίποδα, να αποδεικνύει ότι δικαίως έφτασε εδώ, που έφτασε και, κυρίως, ότι δεν είναι ο σάκος του μποξ, που είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε να είναι… Και όχι μόνο αυτό, αφού τα πάντα θα μπορούσαν να γίνουν, αν μετρούσε το γκολ των φιλοξενούμενων στο 53ο λεπτό. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η ομάδα του Γουιλί Σανιόλ προειδοποίησε στο 13' με δοκάρι του Ζιβζιβάτζε, έπειτα από υπέροχο 1-2 με τον Γκιόργκι Τσακβετάτζε. Ο ποδοσφαιριστής της Καρλσρούης βρήκε, τελικά, δίχτυα στο 22' για το 1-0, αλλά είχε κάνει νωρίτερα επιθετικό φάουλ στον Άντονι Μόρις. Τελικά, το γκολ ήρθε για τους Γεωργιανούς στο 40ό λεπτό και… πάλι με τον Ζιβζιβάτζε! Μετά από κόρνερ, η καλά στημένη άμυνα του Λουξεμβούργου ολιγώρησε, τον άφησε μόνο του να πλασάρει από τη μικρή περιοχή και εκείνος έγραψε το 1-0 μέσα σε ντελίριο στην ''Dinamo Arena''.

Το 2ο ημίχρονο είχε, τουλάχιστον στο ξεκίνημά του, διαφορετική εικόνα και κατέληξε για ένα 10λεπτο να γίνει πραγματικό ροντέο. Ο Λεάντρο Μπαρέιρο είχε την πρώτη τελική της ομάδας του Δουκάτου στο 51ο λεπτό, με τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι να αποκρούει δύσκολα, αλλά στο 53', ο Ζέρσον Ροντρίγκες με υπέροχη κίνηση στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γεωργίας! Για να ακολουθήσει χαμός…

Μετά το γκολ, ο διαιτητής Σάντσες κλήθηκε από το VAR να επανεξετάσει τη φάση, γυρίζοντάς την πίσω για πιθανό πέναλτι υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Ο Ισπανός ρέφερι, λοιπόν, έπειτα από το onfield review, αποφάσισε, πράγματι, να ακυρώσει το γκολ του Λουξεμβούργου, να υποδείξει φάουλ -και όχι πέναλτι- υπέρ της Γεωργίας και να αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Σανό, για το φάουλ πάνω στον Μικαουτάντζε, στο 58ο λεπτό! Το σκορ, φυσικά, έμεινε στο 1-0 και οι φιλοξενούμενοι με 10 παίκτες για το τελευταίο μισάωρο… Μάλιστα, η απευθείας εκτέλεση του φάουλ από τον Σενγκέλια του Παναιτωλικού σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Σον, δεύτερο για τους Γεωργιανούς στο παιχνίδι.

Λίγο αργότερα και ενώ οι γηπεδούχοι είχαν πια και το αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Ζιβζιβάτζε πέτυχε δεύτερο γκολ (64') και κάπου εκεί όλα τελείωσαν, με τη Γεωργία να κάνει και συντήρηση δυνάμεων ενόψει του τελικού της Τρίτης, παιχνίδι, το οποίο θεωρείται ως το σημαντικότερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας…

