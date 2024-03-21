Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς είναι και με την… βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού αλλά δεν έχει ακόμα δικαίωμα συμμετοχής. Οι «πράσινοι» συμφώνησαν μαζί του από τον Γενάρη για τις επόμενες σεζόν, όμως μέχρι τον Ιούνιο θα συνεχίσει στην Χετάφε. Σήμερα ο Σέρβος πάτησε Αθήνα για τις επίσημες ανακοινώσεις και συναντήθηκε με τον Φατίχ Τερίμ. Παναθηναϊκός: Η συζήτηση Μαξίμοβιτς Τερίμ και το μήνυμα του Σέρβου

