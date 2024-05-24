Δεν αποφεύχθηκαν τα επεισόδια πριν την έναρξη του Final-4 της Ευρωλίγκας.



Όπως μετέφερε ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο Βερολίνο, Νίκος Ζέρβας, οπαδοί της Φενέρμπαχτσε επιτέθηκαν σε φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR έξω από την «Uber Arena».



Περίπου 100 αυτών επεδίωξαν να πάρουν εισιτήρια από τους Έλληνες φιλάθλους και αφού ακολούθησε τεράστια ένταση και συμπλοκές, μπήκαν με «ντου» στο γήπεδο.



Ευτυχώς η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα χάρη στην επέμβαση των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες εντόπισαν τους δράστες.



Τους έβγαλαν λοιπόν εκτός γηπέδου, συνέλαβαν αρκετούς (μεταξύ τους και έναν φίλο του Παναθηναϊκού που προφανώς αντέδρασε).

Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας έκαναν «ντου», επιχειρώντας να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, συνελήφθησαν και η αστυνομία τους περικύκλωσε. Αναμένεται να οδηγηθούν άμεσα στο κρατητήριο.



Δείτε το βίντεο:

Maça biletsiz girmeye çalışan bazı Türk taraftarlar, Alman polisi tarafından gözaltına alındı.



pic.twitter.com/UhHSywkPti — Asist Analiz (@asistanaliz) May 24, 2024

