Επίθεση οπαδών της Φενέρ σε φίλους του Παναθηναϊκού: Βίντεο με τους συλληφθέντες Τούρκους περικυκλωμένους από την αστυνομία

Σε συλλήψεις οπαδών της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι επιχείρησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο στην «Uber Arena» για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, προχώρησε η γερμανική αστυνομία

Φενέρ

Δεν αποφεύχθηκαν τα επεισόδια πριν την έναρξη του Final-4 της Ευρωλίγκας.

Όπως μετέφερε ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο Βερολίνο, Νίκος Ζέρβας, οπαδοί της Φενέρμπαχτσε επιτέθηκαν σε φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR έξω από την «Uber Arena».

Περίπου 100 αυτών επεδίωξαν να πάρουν εισιτήρια από τους Έλληνες φιλάθλους και αφού ακολούθησε τεράστια ένταση και συμπλοκές, μπήκαν με «ντου» στο γήπεδο.

Ευτυχώς η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα χάρη στην επέμβαση των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες εντόπισαν τους δράστες.

Τους έβγαλαν λοιπόν εκτός γηπέδου, συνέλαβαν αρκετούς (μεταξύ τους και έναν φίλο του Παναθηναϊκού που προφανώς αντέδρασε).

Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας έκαναν «ντου», επιχειρώντας να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, συνελήφθησαν και η αστυνομία τους περικύκλωσε. Αναμένεται να οδηγηθούν άμεσα στο κρατητήριο.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ Euroleague
