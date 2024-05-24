«Θα δώσουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε το Κύπελλο. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναθηναϊκό να μην παίζει στην Ευρώπη»…

Με τα λόγια αυτά ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκαθάρισε, καλύτερα ενδεχομένως να μην μπορούσε, το ποιος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού στον αυριανό τελικό Κυπέλλου και το τι διακυβεύεται από το αποτέλεσμά του.

Ο επιθετικός και αρχηγός του τριφυλλιού επεσήμανε ότι η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει αναλύσει πάρα πολύ το παιχνίδι του αντιπάλου και υπογράμμισε ότι όλοι είναι έτοιμοι για 90 λεπτά να δώσουν τα πάντα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

-Πώς κύλησε η προετοιμασία και σε τι κατάσταση είναι:

«Όλη την εβδομαδα δουλεύουμε πολύ εντατικά. Είναι ο μοναδικός μας στόχος. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Ο Στόχος είναι ένας, να φέρουμε το τρόπαιο στην Αθήνα. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει.»

-Για το αν υπάρχει πίεση, καθώς ο Παναθηναϊκός πέραν του τίτλου διεκδικεί και ευρωπαϊκό εισιτήριο:

«Είμαστε επαγγελματίες κρινόμαστε για αυτό. Έχουμε μπροστά μας 90' ή 120 λεπτά και πρέπει να φέρουμε εκτός από Κύπελλο και το Ευρωπαϊκό εισιτήριο γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη»

-Για την απουσία του από τα δυο τελευταία ματς, την αλλαγή προπονητή και για το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα

«Το κλίμα μεταξύ των παικτών ήταν πάντα σε καλό επίπεδο. Ο κόουτς μας ξέρει, γνωρίζει τους πάντες, ξέρει τι χρειαζόμαστε. Μας έχει βοηθήσει πολύ. Το δείξαμε και στο τελευταίο ματς. Και έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για τον τελικό και θα το κάνουμε και σήμερα ώστε να είμαστε στο 1000% για το αυριανό ματς »

-Αν υπάρχει βάρος στο ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται την επιδραστικότητα του:

«Όχι, είναι κίνητρο για εμένα. Εγώ το δημιούργησα αυτό και δεν είναι βάρος. Είναι η δουλειά μου αυτή. Θέλω να βοηθάω τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει τους στόχους του και θα τα δώσω και πάλι αύριο όλα για να γίνω επιδραστικός και πάλι»

