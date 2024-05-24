Αποφασισμένος να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε ακόμη μια κατάκτηση ενός τροπαίου εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του ενόψει του τελικού του Κυπέλλου.

Ο προπονητής του τριφυλλιού επεσήμανε ότι όλοι στον Παναθηναϊκό το θέλουν πολύ το τρόπαιο, πως είναι καλά προετοιμασμένοι για το αυριανό ματς και υπογράμμισε ότι γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα του και πως του είναι εύκολο να παρέμβει στην ομάδα καθώς έχει πολύ καλούς παίκτες αλλά και τους γνωρίζει πολύ καλά…



Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

για το αν υπάρχει φαβορί:



«Σε αυτά τα ματς δεν υπάρχουν φαβορί. Όποιος το θέλει περισσότερο το παίρνει. Το θέλουμε πολύ. Είμαστε προετοιμασμένοι. Ο ένας αντίπαλος γνωρίζει τον άλλον. Υπάρχει πλάνο, στρατηγική, το ταλέντο των παικτών και όποιος το θέλει περισσότερο θα το κερδίσει.»



για την παρουσία Ελλήνων προπονητών και στις δύο ομάδες:



«Νιώθουμε πολύ όμορφα και περήφανα. Μακάρι στο μέλλον να έχουμε Έλληνες προπονητές που να είναι στη θέση μας. Εγώ έτσι το αισθάνομαι και εύχομαι να είμαστε νικητές αύριο».

για τον τίτλο του με τον ΑΠΟΕΛ και για το αν πιστεύει ότι αύριο θα κατακτήσει άλλον έναν:

«Δεν έχω έναν, έχω τέσσερις. Είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε πίστη. Έχουμε παίκτες με ποιότητα. Ένα δυνατό γκρουπ. Έναν σύλλογο που έχει μάθει να σηκώνει τίτλους. Έχουμε 19 τρόπαια και αύριο θέλουμε να είναι 20»

για την πρόσφατη έλευση του και το πόσο εύκολο είναι για τον ίδιο:

«Είναι πολύ εύκολο όταν έχεις πάρα πολύ καλούς παίκτες. Είναι εύκολο να παρέμβω, όταν έχω παίκτες σαν τον Φώτη και άλλα παιδιά με ποιότητα ταλέντο και ευφυια και συν το γεγονός ότι γνωρίζω τους παίκτες, το να παρέμβω στην ομάδα μου το κάνει πολύ πιο εύκολο γιατί οι παίκτες σε αυτά που θα τους πούμε μπορούν να τα κάνουν πράξη στο γήπεδο.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.