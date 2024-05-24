Την προσμονή και τη λαχτάρα όλων στον Άρη για την κατάκτηση του Κυπέλλου υπογράμμισε ο Άκης Μάντζιος.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του τελικού, ο τεχνικός των «κίτρινων» σημείωσε ότι η ομάδα έχει απίστευτη ορμή και πίστη.

Όσο για την απουσία κόσμου από τις εξέδρες, εξέφρασε την απορία γιατί έπρεπε να αυτό και χαρακτήρισε υπεύθυνη τόσο την ΕΠΟ, όσο και την κυβέρνηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάντζιος

Για το αν υπάρχει φαβορί: «Δεν υπάρχει φαβορί σε έναν τελικό. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ημέρας, ψυχολογικής προετοιμασίας. Η έλευση του κ. Κόντη στον Παναθηναϊκό αλλάζει τα δεδομένα, αλλά εμείς δουλεύαμε τόσο καιρό σε αυτό. Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα ποιος το θέλει περισσότερο και εμείς έχουμε μια απίστευτη ορμή και πίστη».

Για το γεγονός πως είναι δυο Έλληνες προπονητές στον τελικό: «Νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον Έλληνα προπονητή. Καλό θα ήταν να είχαμε και τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω όμως γιατί δεν θα τον έχουμε. Όλα τα άλλα που ακούμε για την ετοιμότητα του γηπέδου, όταν έχεις δυο και τρεις μήνες το φτιάχνεις και για μένα φταίει και η ομοσπονδία και η κυβέρνηση».

Για το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποια ομάδα της Κύπρου: «Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά, κάθε προπονητής θέλει κάποια στιγμή να αναλάβει κάποια ομάδα εκεί και ίσως μπορεί να συμβεί κάποτε».

