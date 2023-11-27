Επίσημο: Στο ΣΕΦ το Προολυμπιακό Τουρνουά

Όπως αναμενόταν, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει ένα από τα τέσσερα Προολυμπιακά Τουρνουά που θα γίνουν 2-7 Ιουλίου και οι νικητές των οποίων θα προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι η έδρα του ενός τουρνουά, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα γίνουν σε Ισπανία (Βαλένθια), Λετονία (Ρίγα) και Πουέρτο Ρίκο (Σαν Χουάν). Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα φιλοξενεί Προολυμπιακό Τουρνουά μετά το 2008, όταν και είχε συμμετάσχει για τελευταία φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της FIBA σε προάστιο της Γενεύης η κλήρωση, για την οποία διαμορφώθηκαν έξι γκρουπ δυναμικότητας, το καθένα με τέσσερις ομάδες και η Ελλάδα είναι στο δεύτερο. Βάσει γεωγραφικών κριτηρίων και εκπροσώπησης όλων των ηπείρων (ή των περισσότερων) σε κάθε τουρνουά, η FIBA ανακοίνωσε κάποιους περιορισμούς με βασικότερο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν περισσότερες από δύο ευρωπαϊκές ομάδες σε κάθε γκρουπ και περισσότερες από τρεις ευρωπαϊκές ομάδες σε κάθε τουρνουά. Επίσης, κάθε τουρνουά θα έχει το πολύ μία ομάδα από Αμερική, από Ασία ή Ωκεανία και από Αφρική.

1ο γκρουπ: Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία

2ο γκρουπ: Βραζιλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία

3ο γκρουπ: Πουέρτο Ρίκο, Μαυροβούνιο, Δομινικανή Δημοκρατία, Φιλανδία

4ο γκρουπ: Νέα Ζηλανδία, Γεωργία, Μεξικό, Λίβανος

5ο γκρουπ: Κροατία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ανγκόλα, Φιλιππίνες

6ο γκρουπ: Αίγυπτος, Μπαχάμες, Καμερούν, Μπαχρέιν

Κάθε Προολυμπιακό Τουρνουά θα έχει δύο γκρουπ των τριών ομάδων.

Στον Α' Όμιλο κάθε τουρνουά θα βρίσκονται ομάδες από το 1ο, το 4ο και το 5ο γκρουπ δυναμικότητας και στον Β' Όμιλο ομάδες από το 2ο, το 3ο και το 6ο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα δεν θα βρει σίγουρα στο δρόμο της Βραζιλία, Ιταλία και Πολωνία που είναι μαζί της στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Στην πρώτη φάση θα παίξει στον ίδιο όμιλο με μία εκ των Μαυροβουνίου, Δομινικανής Δημοκρατίας και Φινλανδίας (αφού το Πουέρτο Ρίκο θα είναι οικοδέσποινα) και μία από τις Αίγυπτο, Μπαχάμες, Καμερούν και Μπαχρέιν. Η θεωρητικά πιο ισχυρή ανταγωνίστριά της θα βρίσκεται στον άλλο όμιλο και θα είναι μία εκ των Λιθουανίας και Σλοβενίας, εφόσον Ισπανία και Λετονία θα είναι οικοδέσποινες.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι

Γαλλία (οικοδέσποινα),

Γερμανία,

Σερβία (Ευρώπη),

ΗΠΑ,

Καναδάς (Αμερική),

Ιαπωνία (Ασία),

Νότιο Σουδάν (Αφρική),

Αυστραλία (Ωκεανία).

Το ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ θα διεξαχθεί 27 Ιουλίου με 11 Αυγούστου στη Γαλλία με την πρώτη φάση να φιλοξενείται στο «Πιέρ Μορουά» της Λιλ και την τελική στο «Παλέ Ντε Μπερσί» του Παρισιού.

