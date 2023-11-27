Λογαριασμός
Στο νοσοκομείο ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης

Ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχοντας υψηλή πίεση και κάνοντας εμετούς, και το βράδυ του Σαββάτου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Σοφοκλής Σχορτσιανίτης

Περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης.

Ο 38χρονος πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχοντας υψηλή πίεση και κάνοντας εμετούς, και μεταφέρθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (26/11) εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Έχει υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει. Η κατάστασή του είναι σταθερή.

Αποφασίστηκε, ωστόσο, να μείνει στο νοσοκομείο, καθώς οι θεράποντες ιατροί θέλουν να τον υποβάλλουν και σε νέες εξετάσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: νοσοκομείο
