Περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης.

Ο 38χρονος πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχοντας υψηλή πίεση και κάνοντας εμετούς, και μεταφέρθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (26/11) εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Έχει υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει. Η κατάστασή του είναι σταθερή.

Αποφασίστηκε, ωστόσο, να μείνει στο νοσοκομείο, καθώς οι θεράποντες ιατροί θέλουν να τον υποβάλλουν και σε νέες εξετάσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.