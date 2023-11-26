Άρης- Παναθηναϊκός: Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης είναι εδώ και έβαλε... φωτιά στη βαθμολογία της Stoiximan Super League!

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 2-0 του Παναθηναϊκού στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και επέτρεψαν σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να παραμείνουν μία ανάσα από την κορυφή, την ώρα που η ομάδα του Άκη Μάντζιου εδραιώθηκε στην πεντάδα και απομακρύνθηκε από τους διώκτες της.

MVP για τους νικητές ο Μορόν, που σκόραρε μία ακόμη φορά εκμεταλλευόμενος τραγικό λάθος του Μπρινιόλι, ενώ είχε συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ των «κίτρινων», το οποίο σημείωσε ο Μενέντες.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του ο Άκης Μάντζιος, που είχε τον Κουέστα στο τέρμα και τους Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Μοντόγια στην άμυνα. Βερστράτε-Ζουλ βρέθηκαν στα χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Νταρίντα, με Σουλεϊμάνοφ-Παναγίδη στα άκρα της επίθεσης και τον Μορόν στην κορυφή.

Από την άλλη, σχηματισμό 4-3-3 επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς στην άμυνα.

Στον άξονα βρέθηκαν οι Αράο-Τσέριν, με τον Μπερνάρ μπροστά τους και τους Μαντσίνι-Βέρμπιτς στα άκρα της επίθεσης, της οποίας ηγήθηκε ο Ιωαννίδης.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και προσπαθούσαν να χτυπήσουν κυρίως από τα δεξιά, με την πρώτη καλή τους στιγμή να έρχεται στο 10’, όταν η άστοχη έξοδος του Κουέστα μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους «πράσινους».

Την ίδια ώρα, οι Θεσσαλονικείς προσπαθούσαν να χτυπήσουν κυρίως στην κόντρα, με πιο κινητικό παίκτη τους τον Σουλεϊμάνοφ.

Στο 22’, ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 1-0, ωστόσο ο Κουέστα βγήκε νικητής στο τετ α τετ με τον Ιωαννίδη, μετά την ωραία πάσα του Βέρμπιτς.

Άρης-Παναθηναϊκός

Η απάντηση από πλευράς Άρη ήρθε έξι λεπτά αργότερα, με τον Παναγίδη να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή από τα αριστερά μετά από λάθος του Κώτσιρα αλλά να βλέπει τον Μπρινιόλι να τον σταματά.

Ακολούθησε μία ακόμη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, με τον Ιωαννίδη να μπαίνει απειλητικά στην περιοχή του Κουέστα από τα αριστερά και να προσπαθεί να σκοράρει από πλάγια θέση, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να διώχνει σε κόρνερ – και ακολούθως να μπλοκάρει εύκολα την κεφαλιά του Αράο (32’).

Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς διατήρησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και ανάγκασαν σε νέα επέμβαση τον Ισπανό, που απέκρουσε το σουτ του Μπερνάρ στο 37’.



