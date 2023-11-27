Παναθηναϊκός: Το «μήνυμα» του Αταμάν και τα αποτελέσματα που… έρχονται

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Κολοσσού στην Ρόδο ωστόσο κάποια λάθη στο τέλος της αναμέτρησης έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πλησιάσουν στους τρεις πόντους.

Γενικά το Τριφύλλι έδειξε κουρασμένο και δεν κατάφερε να “κλειδώσει” το ματς από νωρίς για να ανοίξει παραπάνω το rotation.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση μερικών παικτών και το έκανε γνωστό στις δηλώσεις του μετά το ματς.

