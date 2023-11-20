Επίσημο: Ορίστηκε το ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός στην Τούμπα

Τέλος στο σίριαλ διεξαγωγής του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό έβαλε η Stoiximan Super League.



Η διοργανώτρια του πρωταθλήματος σφράγισε την αλλαγή σειράς στα παιχνίδια των δυο ομάδων (εξαιτίας των έργων που γίνονται στο γήπεδο των Σερραίων).

Όρισε λοιπόν το ματς στην Τούμπα με γηπεδούχο κανονικά τον «δικέφαλο του Βορρά» το προσεχές Σάββατο στις 19:30.



Αναλυτικά η ανακοίνωση



«Ανακοινώνεται ότι, λόγω προσωρινής ανάκλησης του παραχωρητηρίου του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ΚΑΠ, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την αλλαγή διεξαγωγής της σειράς του αγώνα του 1ου γύρου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 μεταξύ των ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και ΠΑΟΚ και του αγώνα του 2ου γύρου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 μεταξύ των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.



Ως εκ τούτου, για τη 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), θα διεξαχθεί ο αγώνας “ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ” στο Γήπεδο Τούμπας, το Σάββατο, 25.11.2023 και ώρα 19:30».

