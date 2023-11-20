Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Ορίστηκε το ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός στην Τούμπα

Οριστικά στην Τούμπα θα διεξαχθεί το προσεχές παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό. Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε την αντιστροφή έδρας και όρισε επίσημα το ματς για το Σάββατο

ΠΑΟΚ

Τέλος στο σίριαλ διεξαγωγής του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό έβαλε η Stoiximan Super League.

Η διοργανώτρια του πρωταθλήματος σφράγισε την αλλαγή σειράς στα παιχνίδια των δυο ομάδων (εξαιτίας των έργων που γίνονται στο γήπεδο των Σερραίων).

Όρισε λοιπόν το ματς στην Τούμπα με γηπεδούχο κανονικά τον «δικέφαλο του Βορρά» το προσεχές Σάββατο στις 19:30.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ανακοινώνεται ότι, λόγω προσωρινής ανάκλησης του παραχωρητηρίου του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ΚΑΠ, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την αλλαγή διεξαγωγής της σειράς του αγώνα του 1ου γύρου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 μεταξύ των ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και ΠΑΟΚ και του αγώνα του 2ου γύρου του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 μεταξύ των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

Ως εκ τούτου, για τη 12η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), θα διεξαχθεί ο αγώνας “ΠΑΟΚ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ” στο Γήπεδο Τούμπας, το Σάββατο, 25.11.2023 και ώρα 19:30».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Τούμπα Σέρρες Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark