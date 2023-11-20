Χαμός σε αγώνα πυγμαχίας που έγινε χθες στην Αλβανία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Αλβανού, Ντένις Νουρία με τον Κολομβιανό, Πλασίδο Ραμίρες στα Τίρανα, ο πρώτος σε μια στιγμή έδειξε να τραυματίζεται στο πόδι και να μην το πατάει καλά. Άρχισε κουτσαίνοντας να πηγαίνει σιγά-σιγά προς τη γωνία για να λάβει ιατρική βοήθεια, αλλά ο διαιτητής όμως δεν το πρόσεξε με αποτέλεσμα να μην σταματήσει το παιχνίδι.

Ο Κολομβιανός, αν και προφανώς είχε προσέξει το πρόβλημα του αντιπάλου του κινήθηκε προς τον Αλβανό πυγμάχο χτυπώντας τον μάλιστα με ένα αριστερό κροσέ.

Το αποτέλεσμα ήταν… εκρηκτικό. Πολλοί από τους θεατές να αντιδρούν στην ενέργεια αυτή του Κολομβιανού, κάποιοι να πετούν αντικείμενα προς τον Ραμίρες και κάποιοι να περνούν τα σχοινιά και να μπαίνουν στο ρινγκ για να επιτεθούν στον πυγμάχο. Ο διαιτητής και ο Αλβανός πυγμάχος προσπάθησαν να προστατεύσουν τον Κολομβιανό.

Boxing in Albania be like: You hit me... We hit you 🤣🤣 pic.twitter.com/HP2LaxIePM — Himara.gr (@HimaraGr) November 19, 2023

