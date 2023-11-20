«Βόμβα» με τον Χουάνγκ Ουί Τζο στη Νότια Κορέα! Σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία της Σεούλ, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, 18 Νοεμβρίου. Ο παίκτης, που αγωνίζεται στη Νόριτς με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ανακρίθηκε σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι γύρισε κρυφά ένα ερωτικό βίντεο με τη σύντροφό του.

Προηγουμένως, τον Ιούνιο, ένα άγνωστο άτομο, που ισχυριζόταν ότι ήταν η πρώην σύντροφος του Χουάνγκ, κατηγόρησε μέσω Instagram τον 31χρονο ότι γύρισε ένα καυτό κλιπ χωρίς τη συγκατάθεσή της. Τότε, γράφουν οι Νοτιοκορεάτες, είχε επιβλήθηκε και πρόστιμο στον Χουάνγκ.

Την περασμένη Πέμπτη, ο κατήγορος του Χουάνγκ συνελήφθη με την κατηγορία του εκβιασμού και της διαρροής ιδιωτικών κλιπ. Όμως, μόλις δύο ημέρες αργότερα, ήταν η σειρά του Κορεάτη επιθετικού να συλληφθεί και να ανακριθεί από την αστυνομία για κρυφά γυρίσματα ερωτικών βίντεο.

Ο κατήγορος είπε ότι ο Χουάνγκ ξεγέλασε πολλές γυναίκες για να κάνουν σεξ μαζί του προσποιούμενος ότι είχε σχέσεις μαζί τους. Οι αναρτήσεις περιελάμβαναν βίντεο και εικόνες από οικείες σκηνές μεταξύ Χουάνγκ και πολλών γυναικών.

Ο Χουάνγκ νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε υποβάλει μήνυση εναντίον του ατόμου για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό.Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Χουάνγκ, το κινητό του Χουάνγκ κλάπηκε, ενώ εκείνος έπαιζε στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα. Το άτομο φέρεται να έστειλε μηνύματα στον Χουάνγκ μέσω Instagram από τον Μάιο, απειλώντας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ.Συνελήφθη όπως προαναφέραμε την περασμένη Πέμπτη με την κατηγορία του εκβιασμού και της διαρροής του βίντεο.Ο Χουάνγκ ήταν με την εθνική ομάδα την Πέμπτη για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου γύρου των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 εναντίον της Σιγκαπούρης στη Σεούλ, σκοράροντας ένα γκολ.

Ο Χουάνγκ αναχώρησε για την Κίνα την επόμενη ημέρα μετά την ανάκριση, για το δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, που ορίστηκε για την Τρίτη.

