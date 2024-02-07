Επεισόδιο με Μπενζεμά στην προπόνηση της Αλ Ιτιχάντ

Πρωταγωνιστής σε σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση της Αλ Ιτιχάντ ο Καρίμ Μπενζεμά!

Ο Γάλλος Παγκόσμιος Πρωταθλητής παράκουσε τις οδηγίες του Μαρσέλο Γκαγιάρδο την περασμένη Δευτέρα και ο Αργεντινός προπονητής δεν του επέτρεψε να συνεχίσει το ομαδικό πρόγραμμα. Αντίθετα, τον έδιωξε από το γκρουπ και τον έστειλε να προπονηθεί μόνος του.

Όλα αυτά λίγες μόνο ώρες μετά την επιβεβαίωση της παραμονής του στην ομάδα και ενώ σε ολόκληρη τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου φαινόταν να αποφασισμένος να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ και να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Καρίμ Μπενζεμά έμεινε μάλιστα εκτός αποστολής από το σημερινό φιλικό παιχνίδι με την Αλ Τάι.

🚨 Karim Benzema walked out of Monday's training session at Al-Ittihad early, after refusing to comply with Marcelo Gallardo's orders, who asked him to go and train alone. 🥶🇸🇦



The Frenchman won't be called up to face Al-Taï today.



(Source: @marca) pic.twitter.com/ZhuDuvlTlE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 7, 2024

