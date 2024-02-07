Λογαριασμός
Επεισόδιο με Μπενζεμά στην προπόνηση της Αλ Ιτιχάντ

Ο Καρίμ Μπενζεμά αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες του Μαρσέλο Γκαγιάρδο και ο νέος προπονητής της Αλ Ιτιχάντ τον έδιωξε από το ομαδικό πρόγραμμα

Μπενζεμά

Πρωταγωνιστής σε σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση της Αλ Ιτιχάντ ο Καρίμ Μπενζεμά!
Ο Γάλλος Παγκόσμιος Πρωταθλητής παράκουσε τις οδηγίες του Μαρσέλο Γκαγιάρδο την περασμένη Δευτέρα και ο Αργεντινός προπονητής δεν του επέτρεψε να συνεχίσει το ομαδικό πρόγραμμα. Αντίθετα, τον έδιωξε από το γκρουπ και τον έστειλε να προπονηθεί μόνος του.

Όλα αυτά λίγες μόνο ώρες μετά την επιβεβαίωση της παραμονής του στην ομάδα και ενώ σε ολόκληρη τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου φαινόταν να αποφασισμένος να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ και να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Καρίμ Μπενζεμά έμεινε μάλιστα εκτός αποστολής από το σημερινό φιλικό παιχνίδι με την Αλ Τάι.

Πηγή: sport-fm.gr

